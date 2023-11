Χαμός και στην Αγγλία με το VAR – Δείτε την… εξίσωση της χρονιάς για το γκολ που ακυρώθηκε στην Γιουνάιτεντ

Δεν έχουν περάσει και πολλά παιχνίδια από τη μέρα που έγινε το… έλα να δεις στην Πρέμιερ Λιγκ, μετά την ακύρωση γκολ της Λίβερπουλ στο μεγάλο παιχνίδι με την Τότεναμ στο Λονδίνο.

Ένα γκολ που ακυρώθηκε (χωρίς κανείς να καταλάβει τον λόγο) ως οφσάιντ, μετά από εξέταση της φάσης στο VAR.

Οι «κόκκινοι» έχασαν τελικά το ματς από τους Λονδρέζους και φώναζαν για αλλοίωση αποτελέσματος και κακή χρήση του VAR.

Ο τεχνικός των «κόκκινων», Γιούργκεν Κλοπ είχε φτάσει μάλιστα σε σημείο να ζητήσει την επανάληψη του αγώνα αλλά δεν βρήκε το δίκιο του.

Σήμερα, στο παιχνίδι της Γιουνάιτεντ με την Φούλαμ, ακυρώθηκε στην Μάντσεστερ ένα γκολ που κανείς δεν κατάλαβε τον λόγο.

Κι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε χαμός, σε μια προσπάθεια να δοθεί εξήγηση για την ακύρωση του γκολ.

🚨 | Manchester United robbed of another goal! This image is incorrect, they draw lines wherever the hell they please now! @FA_PGMOL 😡 VAR get in the bin! 🚮 #mufc pic.twitter.com/LzArXb5KPq

— The Transfer Insider (@Transferintel) November 4, 2023