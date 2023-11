Απίστευτο αλλά αληθινό: Ο Τεν Χαγκ έγραψε ιστορία στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε αναφερθεί στην «αλήθεια» των αριθμών; Σε μια «αλήθεια» που όλοι ανατρέχουμε όταν προσπαθούμε να δώσουμε δίκιο σε αυτό που υποστηρίζουμε με θέρμα.

Τονίζοντας μάλιστα με στόμφο πως αφού το λένε οι αριθμοί είναι γεγονός. Ένας μικρόκοσμος κι αυτός σε τούτο τον κόσμο τον τρανό, τον μέγα.

Δεν είναι λίγοι άλλωστε αυτοί που επισημαίνουν πως τα γερά θεμέλια ενός αφηγήματος χτίζονται με αριθμούς.

Και «λένε» οι αριθμοί και γράφονται οι ιστορίες στα χειρόγραφα του ποδοσφαίρου, με την τελευταία αναφορά να «δείχνει» τον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ.

Ναι, έγραψε ιστορία ο Ολλανδός κόουτς και μην πάει ο νους σας σε… απόλυση. Σώθηκε, τουλάχιστον προς ώρας, ο τεχνικός της αγγλικής ομάδας κι όχι μόνο σώθηκε αλλά πέτυχε και μια μοναδική επίδοση στην ιστορία του συλλόγου.

Ένας προπονητής που είναι υπ’ ατμόν στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, είναι μετά τη νίκη στο Λονδίνο επί της Φούλαμ, αυτός που ισοφάρισε ένα μεγάλο ρεκόρ στο Ολντ Τράφορντ.

Κι άντε εδώ να πεις για τις «αλήθειες» των αριθμών.

Ο Τεν Χαγκ έγινε λοιπόν ο προπονητής που φτάνει γρηγορότερα (μαζί με τον Έρνεστ Μάνγκναλ) τις πενήντα νίκες με την Μάντσεστερ Γιουνάτεντ, καθώς χρειάστηκαν 78 παιχνίδια στον πάγκο της αγγλικής ομάδας μέχρι να συμπληρωθούν πενήντα νίκες.

Κι όλα αυτά σε μια περίοδο που τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης διερωτώνται, αν ο Ολλανδός θα παραμείνει στη θέση του την επόμενη εβδομάδα.

Αυτό πάντως που είναι δεδομένο έχει να κάνει με το αίσθημα λύτρωσης που σίγουρα κυρίευσε τον Ολλανδό, βλέποντας τον Μπρούνο Φερνάντες να σκοράρει στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Φούλαμ.

Το «φιλί της ζωής» ήταν πορτογαλικής προελεύσεως, ωστόσο ο Τεν Χαγκ γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα πως χρειάζεται πολλά «κανονάκια» ακόμα για να φτάσει στην επιθυμητή πίστα.

Σ’ εκείνο δηλαδή το επίπεδο που θα του επιτρέψει να ισχυροποιήσει την θέση του και να μην αισθάνεται υπό πίεση σε κάθε παιχνίδι που δίνει η Γιουνάιτεντ.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα υπάρχει μια αλήθεια των αριθμών. Ο Ολλανδός έφτασε πιο γρήγορα απ’ όλους τους προκατόχους του τις πενήντα νίκες στον πάγκο της Γιουνάιτεντ ισοφαρίζοντας την επίδοση του Μάνγκναλ, αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική.

Υπάρχει και μια άλλη αλήθεια που θέλει τον Ολλανδό να παίζει το μέλλον του στον πάγκο του αγγλικού συλλόγου σε κάθε ματς.

Κι όσο για το δικό του… πάρτι; Μάλλον δεν πρόκειται να το ρίξει έξω ο Ολλανδός γιατί ο Ράσφορντ που το έκανε, μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ από την Μάντσεστερ Σίτι στο Ολντ Τράφορντ, ακόμα ακούει τα… σχολιανά του από τους οπαδούς της ομάδας του.

Απλά για την ιστορία, ο Ζοσέ Μουρίνιο χρειάστηκε 81 παιχνίδια στον πάγκο της Γιουνάιτεντ για να φτάσει τις πενήντα νίκες και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ 92.

