Θανάσης Κατερινόπουλος: «Η ΕΛ.ΑΣ νοσεί βαρέως. Να τεθεί κάτω από διακομματικό έλεγχο»

Μέλη ακροδεξιάς ομάδας εισέβαλαν σε βαγόνι τρένου στον σταθμό «Μοναστηράκι» και επιτέθηκαν σε άτομα που επέστρεφαν από τη συγκέντρωση του Νέου Ηρακλείου.

Μάλιστα, δε δίστασαν να ρίξουν εύφλεκτο υγρό μέσα στο βαγόνι, φωνάζοντας «κάψ’ τους ρε!».

Σχολιάζοντας το επιχειρησιακό φιάσκο της ΕΛ.ΑΣ, η οποία δεν κατάφερε να αποτρέψει τα έκτροπα, ο ταξίαρχος ε.α, Θανάσης Κατερινόπουλος, έκανε λόγο για παθογένειες.

«Η αστυνομία, να πω νοσεί βαρέως, είναι βαριά λέξη, αλλά νοσεί. Το θετικό είναι ότι αυτήν τη φορά κατόρθωσαν να αποτρέψουν την είσοδο 21 Ιταλών στο αεροδρόμιο σε σχέση με τους Κροάτες το καλοκαίρι» δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στο Mega.

Και συνέχισε: «Το δεύτερο είναι ότι πήραν κάποια μέτρα στα κρίσιμα σημεία, στους σταθμούς, και εκεί δεν έγιναν επεισόδια, αλλά αυτοί που ασχολούνται με τον σχεδιασμό των μέτρων, οι επιχειρησιακοί, πρέπει να διακρίνονται και από την προβλεπτικότητα γιατί απεδείχθη ότι οι υπόλοιποι σταθμοί δεν είχαν απολύτως τίποτα. Αυτό είναι ένα λάθος των ανθρώπων που σχεδίασαν αυτά τα μέτρα, ένα έλλειμμα. Δείχνει έλλειμμα πείρας».

Ο ταξίαρχος ε.α. τόνισε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό στο βαγόνι, μπορεί να «είχαμε νεκρούς και τραυματίες».

Βίντεο με την επίθεση:

