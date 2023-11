Ποιος είναι ο ακροδεξιός που έλουσε με βενζίνη βαγόνι συρμού στο Μοναστηράκι κατά τη διάρκεια άγριας επίθεσης;

Γνωστός στις Αρχές για το παραβατικό του παρελθόν είναι ο ακροδεξιός που συμμετείχε στη χθεσινοβραδινή άγρια επίθεση στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Μοναστηράκι», ο οποίος μάλιστα φαίνεται σε ένα από τα πολλά βίντεο να κρατά ένα μπιτόνι με βενζίνη και να περιλούζει βαγόνι γεμάτο επιβάτες.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος, μαζί με 12 ακόμα άτομα συνελήφθησαν εχθές από την Αστυνομία και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 27χρονο ο οποίος είχε συλληφθεί το 2014 για κατοχή βεγγαλικών στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Οι Αρχές τον χαρακτηρίζουν ως «σκληροπυρηνικό ακροδεξιό» και «χούλιγκαν».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr

— V e l o c i t y 🏴 (@Sacco_69) November 1, 2023