Νέα συγκλονιστικά βίντεο από την χθεσινή επίθεση ακροδεξιών στο Μοναστηράκι

Οι εικόνες και τα πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη χθεσινή επίθεση ακροδεξιών στον σταθμό «Μοναστηράκι» του ΗΣΑΠ καθηλώνουν και τρομάζουν.

Επιβάτες βαγονιού έγιναν θεατές και αποδέκτες ωμής και οργανωμένης βίας, από ομάδα περίπου 30 με 40 ατόμων, λίγα λεπτά πριν τις 8 το βράδυ της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in, μέλη της ακροδεξιάς ομάδας Propatria εισέβαλε στο βαγόνι του τρένου στον σταθμό Μοναστηράκι και φωνάζοντας εθνικιστικά συνθήματα επιτέθηκαν σε άτομα που επέστρεφαν από την συγκέντρωση του Νέου Ηρακλείου.

Τα μέλη της εθνικιστικής ομάδας Propatria καλούσαν την Τετάρτη σε συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο, καθώς σήμερα ολοκληρώνονταν 10 χρόνια από τους θανάτους των Γιώργου Φουντούλη και Μανώλη Καπελώνη.

Μάλιστα ανήρτησαν σχετικό υλικό στη σελίδα τους στο X.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άτομα, με μία γυναίκα να μεταφέρεται στο Γεννηματάς. Πολλές ήταν και οι υλικές φθορές που προκλήθηκαν. Ο συρμός ακινητοποιήθηκε και δόθηκε οδηγία στους έντρομους επιβάτες να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, «στον σταθμό Πευκάκια υπέστησαν φθορές 3 καρταναγνώστες στις πύλες εισόδου εξόδου του σταθμού και στον σταθμό Μοναστηράκι θραύση υαλοπινάκων σε έναν συρμό».

Έπειτα οι ακροδεξιοί ανενόχλητοι διέφυγαν στα γύρω στενά, με πολλούς από αυτούς να μεταβαίνουν προς το Θησείο.

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του βαγονιού:

Σύμφωνα με πληροφορίες εκείνη τη στιγμή στην πλατεία ήταν παρούσες μονάχα δύο ομάδες ΔΙ.ΑΣ. Περίπου μισή ώρα μετά κατέφθασαν κι άλλοι αστυνομικοί και ξεκίνησαν έρευνα στους συρμούς.

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr

