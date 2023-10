Σωτήριο το περπάτημα – Πόσα βήματα προφυλάσσουν από πρόωρο θάνατο

Σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι θα ήταν καλό να κάνετε περίπου 10.000 βήματα την ημέρα για να προασπίσετε την υγεία σας και να αυξήσετε τα επίπεδα της ενέργειάς σας. Η συγκεκριμένη ιδέα ξεκίνησε στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1960, όμως δεν είχε καμία επιστημονική βάση.

Παράλληλα ερευνητές έχουν επισημάνει στο παρελθόν ότι εάν θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο, μπορούμε να τα καταφέρουμε κάνοντας και λιγότερα.

Τώρα η διεθνής νέα μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (UGR) υποστηρίζει ότι δίνει την πρώτη επιστημονική απόδειξη για το πόσα βήματα πρέπει να κάνετε την ημέρα για να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου: 8.000.

Δεδομένου του μέσου μήκους ενός ανθρώπινου βήματος (76 εκατοστά για τους άνδρες και 67 εκατοστά για τις γυναίκες), το να κάνετε 8.000 βήματα ισοδυναμεί με περπάτημα περίπου 6,4 χιλιομέτρων την ημέρα.

Πιο εφικτός στόχος τα 8.000 βήματα

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι ο ρυθμός με τον οποίο περπατάμε έχει επιπλέον οφέλη και ότι είναι καλύτερο να περπατάμε γρήγορα παρά αργά. Όσον αφορά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο, τα περισσότερα οφέλη φαίνονται περίπου στα 7.000 βήματα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε σε ένα από τα κορυφαία περιοδικά καρδιολογίας στον κόσμο, το Journal of the American College of Cardiology, προσδιορίζει για πρώτη φορά τον βέλτιστο αριθμό βημάτων από τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι αποκομίζουν τα μεγαλύτερα οφέλη και επίσης δείχνει ότι ο ρυθμός που περπατάτε μπορεί να έχει έξτρα προστατευτικές ιδιότητες.

Για να φτάσουν στα παραπάνω συμπεράσματα, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση δεδομένων από δώδεκα διεθνείς μελέτες στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 110.000 συμμετέχοντες.

Τα νέα ευρήματα συμφωνούν με άλλες πρόσφατες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι η υγεία σας μπορεί να επωφεληθεί και με λιγότερα από 10.000 βήματα την ημέρα.

«Αυτό που κάνει τη μελέτη μας διαφορετική είναι ότι, για πρώτη φορά, θέσαμε σαφείς στόχους βημάτων», εξηγεί η Esmée Bakker, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και μία εκ των κύριων συγγραφέων της μελέτης.

Συμβουλές για να τα αυξήσετε σταδιακά

Εάν τώρα βάζετε το περπάτημα στην καθημερινότητά σας ή θέλετε να αυξήσετε την ένταση και την συχνότητα, οι ειδικοί προτείνουν πάντα να κάνετε μερικές ήπιες διατάσεις για ζέσταμα πριν αλλά και ως αποθεραπεία μετά.

Για να αυξήσετε τον αριθμό των βημάτων σας, μπορείτε να:

Πάρτε ένα φίλο σας μαζί: Συνδυάστε τον ποιοτικό χρόνο που αφιερώνετε στους αγαπημένους σας με την άσκηση για να επωφεληθείτε και οι δύο εξίσου.

Δοκιμάστε το περπάτημα με μουσική: Μια ζωηρή μελωδία ή κάτι με δυνατό ρυθμό μπορεί να κάνει τη δραστηριότητα πιο ευχάριστη και να σας παρακινήσει να περπατήσετε πιο μακριά ή πιο γρήγορα.

Πηγαίνετε αυτοπροσώπως. Αντί να στείλετε ένα email όσο εργάζεστε, πηγαίνετε στο γραφείο του συναδέλφου σας. Ακόμα και αυτά τα βήματα μετράνε στον απολογισμό της ημέρας.

Περπάτημα και στην αναμονή: Κάντε μια βόλτα αντί να καθίσετε εάν φτάσετε νωρίς στο ραντεβού σας.

πηγή: vita.gr