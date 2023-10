Ιράν: Συνέλαβαν δικηγόρο στην κηδεία της 16χρονης που φέρεται να τη σκότωσε η αστυνομία ηθικής

Συλλήψεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας της 16χρονης Αρμίτα Γκαραβάντ, της νεαρής γυναίκας που φέρεται να σκοτώθηκε αντιπαράθεση με την αστυνομία ηθικής του Ιράν για παραβίαση της μαντίλας.

Σύμφωνα με περσικά ΜΜΕ, η κηδεία πραγματοποιήθηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Τεχεράνη. Κατά τη διάρκειά της, φέρεται να συνελήφθησαν αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο συγγενείς της Αρμίτα Γκαραβάντ.

Παράλληλα, ο ακτιβιστής πολιτικών δικαιωμάτων Ρίζα Χάνταν ανέφερε στο Radio Farda ότι η σύζυγός του και γνωστή δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νασρίν Σοτουντέ, ξυλοκοπήθηκε και συνελήφθη στην κηδεία

«Πολλοί συμμετέχοντες συνελήφθησαν και ξυλοκοπήθηκαν. Η Νασρίν ήταν ανάμεσά τους», είπε συγκεκριμένα ο Χαντάν.

Πρόσθεσε ότι ορισμένοι εκ των συλληφθέντων αφέθηκαν ελεύθεροι, αν και άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της Νασρίν Σοτουντέ, παρέμειναν υπό κράτηση. Τόνισε επίσης ότι δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars η Νασρίν Σοτουντέ έχει συλληφθεί, κατηγορούμενη για παραβίαση του νόμου περί μαντίλας του ισλαμικού έθνους.

Tehran #Iran now#ArmitaGeravand’s family, friends, and community has gathered at (Behesht-e Zahra) cemetery, for the burial of innocent 16 year old Armita after she was brutally murdered by the Islamic Republic. There is heavy security presence amongst attendees, and after an… pic.twitter.com/6DZHGKqbSF

— Emily (@emilyshar1) October 29, 2023