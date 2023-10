Κέιτ Μίντλετον: Ο αδερφός της έγινε για πρώτη φορά πατέρας

Ο Τζέιμς Μίντλετον ο αδελφός της Κέιτ Μίντλετον έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο Τζέιμς και η σύζυγός του, Alizee Thevenet, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί.

Φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail έδειχναν τους νέους γονείς να κάνουν μια χαλαρή βόλτα με καροτσάκι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει προς το παρόν μυστικές ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης του μωρού τους.

Το μωρό -το φύλο του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί- είναι ο πρώτος ξάδελφος του πρίγκιπα Τζορτζ, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις και ανιψιός ή ανιψιά της Κέιτ και του Γουίλιαμ.

James Middleton welcomes first child! Kate’s brother and his wife Alizee Thevenet are spotted walking newborn in £795 Silver Cross pram in Notting Hill https://t.co/Yd6dzWwLUP pic.twitter.com/vcnNpiLPIg

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 26, 2023