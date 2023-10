Beatles: Έρχεται νέο τραγούδι με τη φωνή του Λένον και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι Beatles επιστρέφουν στη δισκογραφία, ύστερα από σχεδόν 53 χρόνια, μετά τη διάλυσή τους. Νέο τραγούδι ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε επιτρέποντας την επανένωση του θρυλικού γκρουπ, μολονότι δύο από τα μέλη του έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια.

Το νέο τραγούδι θα αρχίσει να πωλείται στις 2 Νοεμβρίου και ώρα Ελλάδος 15.00. Την προηγουμένη, θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 12 λεπτών στο κανάλι των Beatles στο YouTube.

Το τραγούδι «Now and Then» βασίζεται σε μια ηχογράφηση που είχε κάνει τη δεκαετία του 1970 ο Τζον Λένον, την οποία έδωσε το 1994 στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος η χήρα του, η Γιόκο Όνο.

Όταν παρέλαβαν την ηχογράφηση από την Γιόκο Όνο, τα τρία (τότε) μέλη των Beatles την ξαναδούλεψαν και την ολοκλήρωσαν, όμως δεν την κυκλοφόρησαν γιατί με την τεχνολογία που είχαν την εποχή εκείνη στη διάθεσή τους δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν τη φωνή του Τζον Λένον από τη μουσική, διατηρώντας την ποιότητα της ηχογράφησης. Επίσης, όπως είχε πει πρόσφατα ο Πόλ Μακάρτνεϊ, το τραγούδι «δεν άρεσε» στον Τζορτζ Χάρισον.

Αυτό το πέτυχε στη σειρά ντοκιμαντέρ Get Back, του 2021, ο Πίτερ Τζάκσον. Ο δημιουργός του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», «έβγαλε» τη φωνή του Λένον από μια κασέτα, διαχωρίζοντάς την από τον ήχο του πιάνου, με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.

«Έτσι βρεθήκαμε με τη φωνή του Τζον, καθαρή σαν το κρύσταλλο», εξήγησε ο Μακάρτνεϊ στην ανακοίνωσή του. «Είναι πολύ συγκινητικό και εμείς παίζουμε από πάνω, είναι μια πραγματική ηχογράφηση των Beatles», πρόσθεσε ο 81χρονος μουσικός.

Στο αρχικό κομμάτι προστέθηκαν ηχογραφήσεις ηλεκτρικής και ακουστικής κιθάρας που είχε κάνει ο Τζορτζ Χάρισον το 1995, έξι χρόνια πριν από το θάνατό του. Το τραγούδι συμπληρώθηκε πέρσι σε στούντιο του Λος Άντζελες, με τον Ρίνγκο Σταρ στα ντραμς, τον Μακάρτνεϊ στο πιάνο και το μπάσο και τις φωνές των δύο εν ζωή Beatles. «Ήταν πολύ συγκινητικό για όλους μας. Ήταν λες κι ο Τζον βρισκόταν ανάμεσά μας», αφηγήθηκε ο 83χρονος Ρίνγκο Σταρ.

Now & Then se lanzará en todo el mundo el jueves 2 de noviembre, y habrá un documental de 12 minutos que se estrenará el 1 de noviembre en el canal de YouTube de The Beatles…

pic.twitter.com/QdzY0c4NTv

— Beatle 🍏 (@Beatleradio) October 26, 2023