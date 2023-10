Δείτε τον Άντονι Χόπκινς να γίνεται ο διάσημος ψυχολόγος Σίγκμουντ Φρόυντ

Ο Anthony Hopkins και ο Matthew Goode υποδύονται σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα στην τελευταία τους ταινία.

Η Sony Pictures Classics έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την τελευταία ταινία του 85χρονου Hopkins με τίτλο «Freud’s Last Session», στην οποία ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον διάσημο ψυχολόγο του 20ού αιώνα Sigmund Freud.

Απέναντι από τον Hopkins στην ταινία βρίσκεται ο Matthew Goode (The Imitation Game – Το Παιχνίδι της Μίμησης), ο οποίος υποδύεται τον συγγραφέα των «Χρονικών της Νάρνια», τον C.S. Lewis σε μια ταινία που φαντάζεται τους δύο άνδρες να συναντιούνται λίγο πριν ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη για να συζητήσουν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις σχετικά με την ύπαρξη του Θεού.

«Η ταινία συνυφαίνει τις ζωές του Φρόιντ και του Λιούις, στο παρελθόν, στο παρόν και μέσα από τη φαντασία, ξεφεύγοντας από τα όρια της μελέτης του Φρόιντ σε ένα δυναμικό ταξίδι»

Δείτε το τρέιλερ

Άθεος ο ένας, χριστιανός ο άλλος

Η περίληψη της ταινίας περιγράφει ότι ο Φρόιντ, ένας άθεος, και ο Λιούις, ένας γνωστός χριστιανός συγγραφέας και μελετητής, «συγκλίνουν για τη δική τους προσωπική μάχη σχετικά με την ύπαρξη του Θεού».

Η ταινία «συνυφαίνει τις ζωές του Φρόιντ και του Λιούις, στο παρελθόν, στο παρόν και μέσα από τη φαντασία, ξεφεύγοντας από τα όρια της μελέτης του Φρόιντ σε ένα δυναμικό ταξίδι», αναφέρει η σύνοψη.

Το «Freud’s Last Session» είναι ένα έργο μυθοπλασίας εμπνευσμένο από το μη μυθοπλαστικό βιβλίο του 2002, με τίτλο «The Question of God: C.S. Lewis and Sigmund Freud Debate God, Love, Sex, and the Meaning of Life» του συγγραφέα Armand Nicholi, μια μίνι σειρά του PBS που διασκευάστηκε από το βιβλίο και ένα θεατρικό έργο του 2010 που μοιράζεται τον ίδιο τίτλο με την ταινία από τον συγγραφέα Mark St. Germain.

Δεν είναι σίγουρο ότι συναντήθηκαν

Ο Φρόιντ, ο οποίος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού διέφυγε από την κυριαρχία της ναζιστικής Γερμανίας στην Αυστρία, δεν είναι γνωστό ότι συνάντησε ποτέ τον Λιούις, ο οποίος εργαζόταν στο Κολέγιο Μαγκντάλεν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά την περίοδο που περιγράφεται στην ταινία.

Ο Germain επέστρεψε για να γράψει το σενάριο της ταινίας ως διασκευή του έργου του. Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Matt Brown, του οποίου η προηγούμενη δουλειά ως σκηνοθέτη περιλαμβάνει την ταινία του 2015, The Man Who Knew Infinity – Ο άνθρωπος που γνώριζε το άπειρο.

Η ταινία είναι η δεύτερη του Hopkins μέσα στο 2023. Πρωταγωνιστεί επίσης στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «One Life», ένα άλλο δράμα που εξυφαίνεται εν μέρει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο οποίο ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται έναν Άγγλο που πιστώνεται ότι έφερε εκατοντάδες παιδιά από την κατεχόμενη, τότε από τους Ναζί, Τσεχοσλοβακία στην Αγγλία τους μήνες πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η ταινία «Freud’s Last Session» βγαίνει στις αίθουσες της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει παγκόσμια κινηματογραφική προβολή.

*Με στοιχεία από people.com