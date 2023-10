Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι παραμένει single – «Τίποτα σοβαρό» τα παθιασμένα φιλιά με τον Stephane Bak

Ήταν πριν από λίγες ώρες που τα παθιασμένα φιλιά της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με τον Stephane Bak έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Το διάσημο μοντέλο και μητέρα ενός παιδιού, που χώρισε από τον σύζυγό της Sebastian τον Ιούλιο του 2022, ζει απλά τη ζωή της και δεν έχει τίποτα σοβαρό με τον 27χρονο Γάλλο ηθοποιό Stephane Bak.

Οι εικόνες της με τον Stephane Bak έρχονται λίγους μόνο μήνες αφού είχε απαθανατιστεί να ανταλλάζει παθιασμένα φιλιά με τον Χάρι Στάιλς.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, οι εικόνες με τον Stephane Bak δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Επιμένουν πως το διάσημο μοντέλο εξακολουθεί να είναι single.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπως σημειώνουν, απλά περνάει καλά με έναν φυσιολογικό τύπο μετά το διαζύγιό της από τον Sebastian Bear-McClard.

«Αν είσαι αστείος, έχεις πιθανότητες με την Έμιλι και ο Stephane έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, έχει πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ και είναι εύκολο να τα πας καλά μαζί του. Είναι απλά μια καλή στιγμή» σημείωσε πηγή στην DailyMail.

«Δεν είναι τίποτα σοβαρό αυτή τη στιγμή. Περνάει καλά και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο πέρα από το ότι κάνουν παρέα. Γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και βλέπουν που πάει. Εκείνος φαίνεται να το θέλει πολύ. Της αρέσει το γεγονός ότι είναι κάπως φυσιολογικός τύπος. Της αρέσει να ζει τη ζωή της», συμπληρώνει.

O Stephane Bak έγινε διάσημος το 2012 αφού ονομάστηκε ο νεότερος κωμικός της Γαλλίας χάρη στις εκπληκτικές του εμφανίσεις σε μικρά κλαμπ στο Παρίσι.

Αποβλήθηκε από το σχολείο το 2011 και αργότερα έλαβε άδεια από το γαλλικό υπουργείο κοινωνικών υποθέσεων να αρχίσει να εργάζεται σε ηλικία 14 ετών. Γεγονός που οδήγησε και στην καριέρα του κωμικού.

Έχει εμφανιστεί στις ταινίες Team Spirit του Christopher Barratier, στο Alone του David Moreau και στο Elle του Paul Verhoeven.

Ο πιο αξιοσημείωτος ρόλος του ήρθε στην πρόσφατη ταινία Asteroid City του Wes Anderson. Υποδύθηκε έναν φοιτητή δίπλα στους A-listers Σκάρλετ Γιόχανσον και Τομ Χανκς.

