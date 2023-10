Τα παθιασμένα φιλιά της Έμιλι Ραταϊκόφσκι με τον ηθοποιό Stephane Bak

Λίγο καιρό μετά το ειδύλλιό της με τον Χάρι Στάιλς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίζεται να ανταλλάζει παθιασμένα φιλιά με τον ηθοποιό Stephane Bak σε απόδρασή τους στο Παρίσι.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να ανταλλάζει παθιασμένα φιλιά με τον κωμικό Stephane Bak, με τις εικόνες να αποκαλύπτουν το νέο ειδύλλιο του μοντέλου.

Το supermodel, που τον τελευταίο καιρό είχε συνδεθεί με τον Eric Andre, τον Ozario Rispo και τον Χάρι Στάιλς, έδειχνε ερωτευμένη με τον 27χρονο Γάλλο κωμικό.

Ο 27χρονος Stephane Bak έγινε διάσημος το 2012, σε ηλικία 16 ετών, ως ο νεότερος κωμικός της Γαλλίας μέσα από τις stand-up παραστάσεις του σε μικρά κλαμπ στο Παρίσι.

Έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως τα «Team Spirit», «Alone» και «Elle». Ο πιο αξιοσημείωτος ρόλος του ήρθε στην ταινία «Asteroid City» δίπλα στους A-listers Σκάρλετ Γιόχανσον και Τομ Χανκς.

