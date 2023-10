Μητσοτάκης για αναβάθμιση S&P: Περήφανοι για την αναγνώριση όσων έχει πετύχει η Ελλάδα

Με ενθουσιώδεις δηλώσεις υποδέχθηκε η κυβέρνηση την αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης S&P του αξιόχρεου της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα.

Για άλλη μια φορά η αναμενόμενη σε μεγάλο βαθμό αναβάθμιση, που απαιτεί ωστόσο θυσίες και αυστηρή λιτότητα σε ομολογουμένως αναγκαίες δαπάνες, ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση που βγήκε πληγωμένη από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δίνοντας της τη δυνατότητα να γυρίσει το κλίμα εστιάζοντας στο μεταρρυθμιστικό έργο της που αποφέρει καρπούς.

Ενδεικτική η δήλωση του πρωθυπουργού αργά το βράδυ της Παρασκευής που μίλησε για σημαντικό ορόσημο και δήλωσε «περήφανος για την αναγνώριση των όσων έχει πετύχει η χώρα μας».

«Σημαντικό ορόσημο σήμερα, καθώς η S&P Global Ratings αναβαθμίζει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα. Περήφανοι για την αναγνώριση των όσων έχει πετύχει η χώρα μας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα, μια πορεία που προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιτυγχάνει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», έγραψε στο Twitter ο κ. Μητσοτάκης.

An important milestone today, as S&P Global Ratings upgrades Greece to investment grade. Proud of the recognition of what our country has achieved. We are determined to continue our reform agenda, a path that is attracting investment, creating jobs and achieving inclusive growth.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 20, 2023