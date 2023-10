The Last of Us: Θα έτρωγες… ψωμένια Clickers

Εμπνευσμένοι από το The Last of Us του HBO, δύο πιστοί θαυμαστές δημιούργησαν ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος με ένα Clicker από ψωμί.

Για όσους δεν γνωρίζουν οι Clickers είναι ένας από τους πιο διάσημους εχθρούς που βρέθηκαν στο The Last of Us και το γλυπτό από ψωμί είναι τόσο λεπτομερές που μοιάζει σαν να βγήκε κατευθείαν από το παιχνίδι.

Τα παιχνίδια The Last of Us μπορεί να μοιάζουν με μια περιπέτεια βασισμένη σε ζόμπι με την πρώτη ματιά, αλλά εχθροί όπως οι Clickers ανεβάζουν το παιχνίδι σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Τα clickers στο The Last of Us αντιπροσωπεύουν το τρίτο στάδιο της μόλυνσης από το Cordyceps που κατάφερε να μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου σε τερατουργήματα που τρώνε σάρκα. Για τους Clickers, η μόλυνση έκανε τα κεφάλια τους να καλύπτονται πλήρως από ανάπτυξη μυκήτων, με μεγάλα σπόρια που μοιάζουν με μανιτάρια να φυτρώνουν στο πρόσωπό τους.

Αυτά τα άγρια ​​πλάσματα έχουν χάσει την όραση τους αλλά έχουν ενισχυμένη ακοή. Τα κλικ παίρνουν το όνομά τους από τους γρήγορους ήχους κρότου που προέρχονται από τα μπερδεμένα καλώδια φωνής τους.

Η Catherine και η Hannalee Peran δημιούργησαν δύο εκδοχές του εμβληματικού εχθρού από το The Last of Us φτιαγμένο από ψωμί.

Το δίδυμο μητέρας-κόρης έχει ένα αρτοποιείο στην Καλιφόρνια και χρειάστηκαν περίπου 400 ώρες για να σχηματιστεί το εξαιρετικά λεπτομερές πλάσμα.

Η Catherine και η Hannalee αφιέρωσαν χρόνο για να δημιουργήσουν αυτό το αριστούργημα για το Downtown Benicia Main Street Scarecrow Contest, έναν διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο. Το κλίκερ σε φυσικό μέγεθος φοράει μια κουκούλα με μισό φερμουάρ με τα μεταλλαγμένα σπόρια μανιταριών να ξεχύνονται παντού. Το δίδυμο έχει ονομάσει αυτό το κομμάτι «The Last of Crust».

Η Catherine και η Hannalee αφιέρωσαν επίσης χρόνο για να δημιουργήσουν μια άλλη παραλλαγή του Clicker τους από ψωμί. Η δεύτερη παραλλαγή είναι ένα Clicker που έχει συγχωνευθεί σε έναν τοίχο χάρη στα μανιτάρια Cordyceps που το μαστίζουν. Αυτός ο τύπος Clicker εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο The Last of Us Part 2 , και είναι εξίσου εκφοβιστικό με το κανονικό είδος. Τα κοντινά πλάνα και των δύο αυτών γλυπτών ψωμιού δείχνουν τη λεπτομερή δουλειά που έγινε σε αυτά.

Όσο και αν ο συνδυασμός μητέρας-κόρης λατρεύει τη μεταφορά του HBO του The Last of Us , αυτοί οι δύο καλλιτέχνες αρτοποιίας είναι πιο γνωστοί για τα άλλα γλυπτά που βασίζονται στην ποπ κουλτούρα στα οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό τους για σκιάχτρα. Η Catherine και η Hannalee φημίζονται στην περιοχή για την κατασκευή αγαλμάτων ψωμιού με θέμα τον Πόλεμο των Άστρων , όπως το «Pain-dough-lorian» με βάση την επιτυχία της Disney+ The Mandalorian και το «Pan Solo», ένα γλυπτό ψωμιού που βασίζεται στο Han Solo του Χάρισον Φορντ. Ο νικητής του διαγωνισμού Downtown Benicia Main Street Scarecrow θα αποκαλυφθεί στις 31 Οκτωβρίου.

Το The Last of Us Part 1 είναι τώρα διαθέσιμο σε PC και PS5. Ζήστε τη συγκινητική ιστορία και τους αξέχαστους χαρακτήρες του Joel και της Ellie στο The Last of Us Part I, και εξερεύνησε τα γεγονότα που άλλαξαν για πάντα τις ζωές της Ellie και της Riley, της καλύτερής της φίλης, στο πολυβραβευμένο prequel, Left Behind.