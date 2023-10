Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Στα «χαρακώματα» τεχνολογικοί κολοσσοί ενόψει του Web Summit

Ο ένας μετά τον άλλον παγκόσμιοι κολοσσοί της τεχνολογίας ανακοινώνουν την αποχώρησή τους από το κορυφαίο συνέδριο του κλάδου, Web Summit, σε μια κραυγαλέα ένδειξη αποδοκιμασίας για την κριτική που άσκησε δημόσια ο συνιδρυτής του συνεδρίου, Paddy Cosgrave, στις δυτικές χώρες για την υποστήριξή τους στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Intel, με μακροχρόνιες δραστηριότητες στο Ισραήλ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι «αποσύρεται από το Web Summit». Εκπρόσωπος της εταιρείας με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η γερμανική Siemens, η οποία αναφέρεται ως ένας από τους κορυφαίους χορηγούς του συνεδρίου, που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα στη Λισαβόνα, αφού «εξέτασε την κατάσταση», δεν θα είναι πλέον συνεργάτης ούτε θα παρευρεθεί στην εκδήλωση φέτος, δήλωσε εκπρόσωπός της.

Πριν από τη Siemens και την Intel, ο Garry Tan του Y Combinator, ο Ravi Gupta της Sequoia Capital, ο επενδυτής Amit Karp, του γραφείου της Bessemer Venture Partners στο Ισραήλ, και άλλοι εξέχοντες επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων ακύρωσαν επίσης την παρουσία τους στην εκδήλωση, ενώ και αρκετά στελέχη τεχνολογίας με έδρα το Ισραήλ έκαναν το ίδιο.

Ο Ιρλανδός Paddy Cosgrave, ο οποίος το 2015 κατατάχθηκε 18ος στη λίστα Wired UK με τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη στον τομέα της τεχνολογίας, με αναρτήσεις του εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στην υποστήριξη της Δύσης στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς και δεν δίστασε να εκφράσει τον αποτροπιασμό του για τις δολοφονίες αμάχων και από τις δύο πλευρές της σύρραξης.

«Είμαι σοκαρισμένος από τη ρητορική και τις πράξεις τόσων δυτικών ηγετών και κυβερνήσεων, εξαιρουμένης συγκεκριμένα της κυβέρνησης της Ιρλανδίας, η οποία για μια φορά έκανε το σωστό. Τα εγκλήματα πολέμου είναι εγκλήματα πολέμου και ως τέτοια πρέπει να καταγγέλλονται», έγραφε στο X στις 13 Οκτωβρίου.

I’m shocked at the rhetoric and actions of so many Western leaders & governments, with the exception in particular of Ireland’s government, who for once are doing the right thing. War crimes are war crimes even when committed by allies, and should be called out for what they are.

Σε άλλη ανάρτησή του, την ίδια ημέρα, έγραψε τη ρήση που αποδίδεται στον Μαχάτμα Γκάντι: «Το “οφθαλμόν αντί οφθαλμού” στο τέλος καταλήγει να τυφλώσει ολόκληρο τον κόσμο».

Στο μέτωπο της ανοιχτής σύγκρουσης με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, ο επενδυτής Amit Karp, έκανε την καυστική ανάρτηση ότι: «Δεν θα παρακολουθήσω ποτέ ξανά το Web Summit. Ένα άτομο όπως ο Paddy Cosgrave που υποστηρίζει τη βάναυση δολοφονία, τον βιασμό και τον αποκεφαλισμό μωρών δεν μπορεί να διευθύνει μια διάσκεψη τεχνολογίας».

Για να λάβει την ευθεία απάντηση του Ιρλανδού, ότι: «Ο @amitkarp είναι ένας αξιοσέβαστος επενδυτής τεχνολογίας. Αλλά επειδή ισχυρίζεται ότι “υποστηρίζω τον αποκεφαλισμό μωρών”, δεν θα παρευρεθεί ποτέ στο Web Summit. Ένα απόλυτο ψέμα και υπερβολική αντίδραση στην απόλυτα λογική και ανθρώπινη δήλωσή μου:

“Τα εγκλήματα πολέμου είναι εγκλήματα πολέμου ακόμα και όταν διαπράττονται από συμμάχους”.

Τα εισερχόμενα και τα DM μου πλημμυρίζουν από απίστευτα μηνύματα υποστήριξης από το Ισραήλ και από όλο τον κόσμο, παραδείγματα στο επόμενο tweet.

Αλλά πρώτα μερικές ενημερώσεις: μερικές από τις πιο σεβαστές φωνές στον κόσμο για το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ειρήνη θα μιλήσουν τώρα

@WebSummit

Επιπλέον, το τελευταίο 24ωρο, ενώ ακύρωσαν 9 επενδυτές, εγγράφηκαν 35 νέοι επενδυτές. 2 πολυμέσα ακύρωσαν, αλλά περισσότερα από 50 μέσα ζήτησαν πάσο πολυμέσων. Α, και κατά κάποιο τρόπο πουλήσαμε περισσότερα εισιτήρια από οποιαδήποτε άλλη Δευτέρα του 2023.

Η προσπάθεια ακύρωσης μιας πραγματικά παγκόσμιας συγκέντρωσης που πάντα υποστήριζε την ειρήνη και την ευημερία δεν είναι απλώς αφελής, είναι αντιπαραγωγική. Όπως και η καταφυγή στη διάδοση επικίνδυνων ψευδών σχετικά με αυτά που είπα ή υποστηρίζω.

Δεν μπορείς να ακυρωθείς επειδή θέλεις ειρήνη και συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλληλεγγύη με αθώους πολίτες από όλες τις πλευρές. Δεν πρόκειται να υποχωρήσω».

.@amitkarp is a respected tech investor. But because he claims I “support the beheading of babies” he will never attend Web Summit. An utter lie & extreme over reaction to my perfectly reasonable & humane statement:

“War crimes are war crimes even when committed by allies”

My… pic.twitter.com/hsAXJcrwuM

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) October 17, 2023