«The Woman in Me»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της σε ηχητική έκδοση

Για άλλη μια φορά, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στην κορυφή των charts, αλλά όχι για τα τραγούδια της. Τα επερχόμενα απομνημονεύματα της Σπίαρς, «The Woman in Me», εκτοξεύτηκαν στο Νο. 1 της λίστας των μπεστ σέλερ του Amazon την Τρίτη, αφού αποκάλυψε ότι έκανε έκτρωση, ενώ έβγαινε με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Σύμφωνα με το TMZ, το βιβλίο της διάσημης τραγουδίστριας θα κυκλοφορήσει και σε ακουστική έκδοση. Η ποπ σταρ συνεργάστηκε με την ηθοποιό, Μισέλ Γουίλιαμς για να ηχογραφήσει ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου της, με τίτλο «The Woman in Me».

Όπως έκανε γνωστό κι η ίδια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε μια ανάρτηση στο Instagram που έχει πλέον, διαγραφεί, η ίδια ηχογράφησε τον πρόλογο του βιβλίου, όμως τα υπόλοιπα τα ανέλαβε η Μισέλ Γουίλιαμς.

Σε δήλωσή της στο People, η τραγουδίστρια είπε: «Το να ξαναζήσω τα πάντα ήταν τουλάχιστον συναρπαστικό, συναρπαστικό και συναισθηματικό. Για αυτούς τους λόγους, θα διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μου». Όπως εξήγησε στη συνέχεια, στο ΤΜΖ, της ήταν επώδυνο να διαβάσει ξανά τα αποσπάσματα για την οικογένειά της. Έτσι θα το κάνει για αυτή, η Μισέλ Γουίλιαμς.

Αν και η αρχική συμφωνία, ήθελε τη Ρις Γουίδερσπουν να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, οι δύο γυναίκες δεν τα βρήκαν στον προγραμματισμό. Η Μισέλ Γουίλιαμς από τη μεριά της δεν έχει ηχογραφήσει ποτέ ξανά τη διήγηση ενός βιβλίου, όμως ήθελε να υποστηρίξει την ποπ σταρ. «Στέκομαι με την Μπρίτνεϊ», είχε δηλώσει.

