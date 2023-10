Νέα μεγάλα διαιτητικά λάθη στην Premier League – Χαμός στο ντέρμπι Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

Δεν έχει καθίσει ακόμη καλά καλά η… σκόνη από την τραγική διαιτησία στο Τότεναμ – Λίβερπουλ, ήρθε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μάντσεστερ Σίτι για να βρεθεί η διαιτησία της Αγγλίας ξανά στο επίκεντρο.

Αφορμή στάθηκαν τα δύο σκληρά τάκλιν του Ματέο Κόβασιτς πάνω σε Έντεγκαρντ και Ράις, με τον κόσμο στα social media να τονίζει πως ο Κροάτης μέσος θα έπρεπε να έχει δει τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Δείτε τις φάσεις:

🟥❌ Avoids a red card after VAR check and receives a yellow instead for challenge on Martin Odegaard

🟥❌ Avoids a second yellow card for challenge on Declan Rice

Is Mateo Kovacic lucky to still be on the pitch? 👀 pic.twitter.com/hgf89oD5xa

— SPORTbible (@sportbible) October 8, 2023