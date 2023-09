Με παντιέρα τα graffiti οι γυναίκες της Κολομβίας γράφουν τη νέα ιστορία της

Στο κάποτε κατεστραμμένο από τον πόλεμο προάστιο του Μεντεγίν στην Κολομβία, τα graffiti στους τοίχους της προσελκύουν καθημερινά 20.000 τουρίστες. Σήμερα μια ομάδα γυναικών καλλιτεχνών αμφισβητεί την ανδρική κυριαρχία στην τέχνη του δρόμου, έναν τοίχο τη φορά.

Τα graffiti στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλης της νοτιοαμερικανικής χώρας, κάποτε έδρα του τρομερού και φοβερού βαρόνου της κοκαΐνης, Πάμπλο Εσκομπάρ, ταυτίστηκαν με την επαναφορά της στην κανονικότητα στον απόηχο του εμφυλίου πολέμου, του μακροβιότερου στην περιοχή, αφού διήρκεσε 52 ολόκληρα χρόνια και έληξε μόλις το 2016, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερα από 200.000 άτομα.

Κι ενώ ο σχετικός τουρισμός αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, η τέχνη του δρόμου κατέληξε σύντομα να είναι από άντρες για άντρες. «Ζωγράφιζαν ελικόπτερα, τανκς, όπλα», λέει στον Guardian η καλλιτέχνιδα Άνα Μορένο. «Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς τους δεν θα ζωγράφιζε μια μητέρα με ένα παιδί ή τον πόνο μιας γυναίκας που ο γιος της έχει χαθεί», συνεχίζει η ίδια.

Τον περασμένο χρόνο δόθηκε στην προαναφερθείσα η ευκαιρία να ζωγραφίσει μια τοιχογραφία από μια ανεπίσημη ομάδα, που ελέγχει τα graffiti στην Κομμούνα 13, τη μόνη φαβέλα στον κόσμο για τουρισμό. Έκτοτε έχει κάνει σκοπό της ζωής της μαζί με άλλες συναδέλφους της να παρουσιάσουν τα έργα τους με θέμα τη γυναίκα, τις χαρές, τις λύπες και την ανεκτικότητα της στις γειτονιές της πόλης, που φέρει ακόμα τα σημάδια των δεκαετιών της βίας πάνω της.

Στην πρωτεύουσα των Narcos εξάλλου υπάρχουν τραύματα ακόμη ανοιχτά, αφού μέσα σε 5 χρόνια συγκρούσεων εκτιμάται ότι εξαφανίστηκαν 83.000 άνθρωποι, ο μεγαλύτερος σχετικός αριθμός από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. «Χάσαμε τον θείο μας στον πόλεμο», λέει η Μορένο στη βρετανική εφημερίδα. «Εάν ζητήσει κάποιος από τη γιαγιά μου να ζωγραφίσει μια τοιχογραφία, θα ζωγραφίσει το νεκρό γιο της», προσθέτει.

Η Μορένο, ωστόσο, χαράζει μια διαφορετική πορεία και χρησιμοποιεί αυτόν τον βασικό τουριστικό δρόμο για να εκθέσει, να αντιμετωπίσει και να γιατρέψει τον συναισθηματικό αντίκτυπο της σύγκρουσης στις γυναίκες. Γι’ αυτό και κάθε χρώμα που χρησιμοποιεί, αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό συναίσθημα.

