Δύο παγκόσμια ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε δημοπρασία της συλλογής βιβλίων του Τσάρλι Γουότς

Δύο παγκόσμια ρεκόρ κατέρριψαν βιβλία του αείμνηστου ντράμερ των Rolling Stones, Τσάρλι Γουότς, σε δημοπρασία που διεξήχθη χθες (28/9) από τον οίκο Christie’s στο Λονδίνο. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος «The Hound of the Baskervilles» (Το λαγωνικό των Μπάσκερβιλ) και της συλλογής διηγημάτων της Αγκάθα Κρίστι «The Thirteen Problems».

Οι συλλέκτες μέσα από τη δημοπρασία είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σπάνια βιβλία, όπως το μυθιστόρημα του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ «The Great Gatsby», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1925, το οποίο πωλήθηκε έναντι 226.800 αγγλικών λιρών.

Η πρώτη έκδοση του «The Hound Of The Baskervilles» πωλήθηκε 214.200 λίρες, τιμή που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία για βιβλίο του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Το 2022 πωλήθηκε έναντι 165.279 αγγλικών λιρών το μυθιστόρημα «The Sign of Four» (Το Σήμα των Τεσσάρων) του συγγραφέα. Αυτό που έδωσε ακόμα περισσότερη αξία στο αντίτυπο του «The Hound of the Baskervilles» από τη συλλογή του Τσάρλι Γουότς ήταν το χειρόγραφο προσωπικό μήνυμα του Κόναν Ντόιλ, που υπήρχε μέσα.

Συνολικά 25 μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστι τέθηκαν προς πώληση επίσης στη δημοπρασία, με την «εξαιρετικά σπάνια» έκδοση της συλλογής μυστηρίου του 1932 «The Thirteen Problems» να αγοράζεται έναντι 60.480 αγγλικών λιρών. Με την τιμή πώλησης καταγράφηκε νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία για βιβλίο της Αγκάθα Κρίστι. Η υψηλότερη τιμή έως τώρα ήταν 47.880 αγγλικές λίρες για το «The ABC Murders» σε δημοπρασία του 2021.

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το «Τhe Thirteen Problems»

Το συγκεκριμένο βιβλίο της Αγκάθα Κρίστι περιγράφει μια βραδιά μυστηρίου και την λύση ενός εγκλήματος. Όλα ξεκινούν Τρίτη βράδυ όπου ο ανιψιός της μις Μαρπλ και οι φίλοι του οργανώνουν μια βραδιά μυστηρίου και την προκαλούν να δώσεις λύσεις σε ανεξιχνίαστες μέχρι εκείνη τη στιγμή αστυνομικές υποθέσεις. Έτσι γεννιέται η Λέσχη της Τρίτης. Η υπόθεση με τις κηλίδες αίματος που εξαφανίζονταν· ο κλέφτης που διέπραξε το ίδιο έγκλημα δύο φορές· το επιθανάτιο μήνυμα ενός δηλητηριασμένου που ακουγόταν σαν «ένας σωρός ψάρια»· η παράξενη υπόθεση της αόρατης διαθήκης· ένα μέντιουμ που είχε προειδοποιήσει πως το Γαλάζιο Γεράνι σημαίνει θάνατο.

Το «λαγωνικό των Μπάσκερβιλ» που έγινε ταινία

Είναι το τρίτο από τα τέσσερα αστυνομικά μυθιστορήματα του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ με ήρωα τον ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς. Αρχικά δημοσιεύτηκε σε σειρές στο The Strand Magazine από τον Αύγουστο του 1901 έως τον Απρίλιο του 1902. Σε μεγάλο βαθμό διαδραματίζεται στο Ντάρτμουρ, στο Ντέβον της Αγγλίας, και αφηγείται την ιστορία μίας απόπειρας δολοφονίας εμπνευσμένη από το θρύλο ενός τρομακτικού, διαβολικού κυνηγόσκυλου που έβγαζε φλόγες από το πελώριο στόμα του. Σύμφωνα με τον Ντέϊβιντ Ίρβινγκ, η παραπάνω ταινία ήτανε μία από τις αγαπημένες του Αδόλφου Χίτλερ.