Νότια Αφρική: Μεγάλα κύματα σάρωσαν παραλιακές περιοχές

Πριν από λίγες μέρες, τεράστια κύματα που προκαλούνται από το φαινόμενο της «ανοιξιάτικης παλίρροιας», έπληξαν παράκτιες περιοχές της Νότιας Αφρικής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του AP News, η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι καταγράφηκαν κύματα ύψους 9,5 μέτρων που έπληξαν το 50% της ακτογραμμής της χώρας, ενώ ορισμένα από αυτά προκάλεσαν ζημιές σε παραθαλάσσια κτίρια και παρέσυραν αυτοκίνητα.

Από τα παλιροϊκά κύματα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν. Ένας από τους δύο νεκρούς ήταν μια 93χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε όταν τα νερά σάρωσαν ένα πάρκινγκ στην περιοχή Wilderness στη νότια ακτή. Από την άλλη, το Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Διάσωσης δήλωσε ότι ο θάνατός της μπορεί να οφείλεται σε φυσικά αίτια, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σε διάφορα σημεία σε όλη την ακτή, η θάλασσα φούσκωσε το Σάββατο και την Κυριακή, σπάζοντας κιγκλιδώματα, δρόμους και κτίρια. Στο Gordon’s Bay κοντά στο Κέιπ Τάουν, το νερό σήκωσε μερικά αυτοκίνητα και βύθισε εντελώς άλλα. Ορισμένες παραλίες έκλεισαν.

Ζημιές παρατηρήθηκαν σε πολλά σημεία από τα περίχωρα του Κέιπ Τάουν στα νοτιοδυτικά μέσω της περιοχής διακοπών Garden Route και μέχρι την ανατολική ακτή της επαρχίας KwaZulu-Natal, δήλωσαν οι αρχές.

RAGING WAVE: Dramatic footage shows the moment a rogue wave slammed into a beach restaurant in South Africa! At least seven people were injured, and a child was swept away. 🌊🌊 pic.twitter.com/JgOw28ZZAn

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 19, 2023