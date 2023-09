Αριάνα Γκράντε: Υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Ντάλτον Γκόμεζ

Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες χωρισμού για την Αριάνα Γκράντε και τον Ντάλτον Γκόμεζ, καθώς η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου μετά από δυόμιση χρόνια γάμου. Το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του πριν η σταρ ξεκινήσει τα γυρίσματα του «Wicked». Η τραγουδίστρια επικαλέστηκε «αγεφύρωτες διαφορές» ως αιτία διαζυγίου, δήλωσε στο CNN πηγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Page Six, η σταρ βρέθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, με τον πρώην σύζυγό της να απαντά αμέσως θετικά στην αίτηση. Όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον τους που μίλησε στο People, δήλωσε: «Πήραν τον χρόνο τους μαζί για να επεξεργαστούν σιγά σιγά τις λεπτομέρειες της συμφωνίας τους ιδιωτικά». Ακόμα πρόσθεσε: «Νοιάζονταν πραγματικά και σέβονταν ο ένας τον άλλο σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. Το ζευγάρι έχει προχωρήσει».

Ariana Grande, Dalton Gomez file for divorce after 2 years of marriage https://t.co/xFaTRNzuce pic.twitter.com/DQbScU8pyn

— Page Six (@PageSix) September 18, 2023