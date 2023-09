ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ολοκληρώσουν σήμερα την ανταλλαγή πέντε κρατουμένων

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ολοκληρώσουν μια αμφιλεγόμενη ανταλλαγή κρατουμένων σήμερα Δευτέρα (18/9), η οποία περιλαμβάνει την αποδέσμευση από την κυβέρνηση Μπάιντεν των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικού πετρελαίου από τη Νότια Κορέα.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον πρόκειται να ανταλλάξουν από πέντε κρατούμενους η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του οικολόγο Morad Tahbaz, Βρετανο-Αμερικανού υπηκόου.

Σε μια περίπλοκη και λεπτή διπλωματική συμφωνία, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, οι πέντε Αμερικανοί πρόκειται να μεταφερθούν από την Τεχεράνη στο Κατάρ πριν επιβιβαστούν σε πτήσεις προς την Ουάσιγκτον.

Ρεπουμπλικάνοι και ορισμένοι πρώην Ιρανοί πολιτικοί κρατούμενοι κατηγόρησαν τον Τζο Μπάιντεν ότι συνήψε συμφωνία με το Νο1 τρομοκρατικό κράτος στον κόσμο που θα ενθαρρύνει το Ιράν να διατηρήσει την ομηρεία ως κεντρικό μέρος του διπλωματικού του οπλοστασίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λέει ότι τα χρήματα που απελευθερώνονται είναι χρήματα από πετρέλαιο ιδιοκτησίας του Ιράν, τα οποία πάγωσε η κυβέρνηση Τραμπ το 2018, όταν οι ΗΠΑ αποχώρησαν από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, τρεις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, κατηγόρησαν το Ιράν ότι δημιουργεί αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Οι ΗΠΑ λένε ότι ο μεσολαβητής της ανταλλαγής κρατουμένων, το Κατάρ, θα διασφαλίσει ότι τα 6 δις θα δαπανηθούν μόνο σε αγαθά, κυρίως τρόφιμα, γεωργικά αγαθά και φάρμακα, που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις. Οι επικριτές λένε ότι θα είναι αδύνατη η αστυνόμευση και ότι η απειλή των ΗΠΑ να αποχωρήσει, εάν το Ιράν παραβεί τη συμφωνία, είναι ψευδής.

Η πορεία προς την ανταλλαγή έφτασε σε ένα σημείο καμπής όταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συμφώνησε μια αποποίηση που διευκολύνει την αποδέσμευση των μετρητών από τις τράπεζες της Νότιας Κορέας σε λογαριασμούς στην Ελβετία και την Ντόχα.

