Καντίροφ: Ανέβασε βίντεο μετά τις φήμες ότι είναι σε κώμα

Απάντηση στις φήμες ότι είναι σε κώμα, δίνει ο τσετσένος ηγέτης, Ραμζάν Καντίροφ, με βίντεο που ανέβασε σήμερα Κυριακή.

Τις προηγούμενες μέρες, έκαναν αίσθηση, οι πληροφορίες που διέρρεαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας για την υγεία του Καντίροφ.

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών Αντρίι Γιουσόβ ανέφερε πως ο ηγέτης των Τσετσένων νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ενώ χθες κυκλοφόρησε η φήμη πως έχει πέσει σε κώμα, σε νοσοκομείο της Μόσχας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται «δύσκολα αναστρέψιμη».

Ο Καντίροφ απάντησε, μέσω ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στο κανάλι του στο Telegram. Σε αυτό διακρίνεται να βαδίζει σε έναν δρόμο μέσα στη βροχή, ενώ το βίντεο συνοδεύει η ειρωνική φράση: «Συμβουλεύω θερμά όλους όσους δεν μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από τα ψέματα στο διαδίκτυο, να κάνουν μια βόλτα στον καθαρό αέρα και να βάλουν σε τάξη τις σκέψεις τους. Η βροχή είναι απόλυτα αναζωογονητική». Παράλληλα, ο Καντίροφ ανέφερε πως «περπάτησε ήδη 11 χιλιόμετρα».

Kadyrov posted a video of himself after rumors stated that he was in a bad condition.

«I strongly advise everyone who cannot distinguish truth from lies on the internet to take a walk in the fresh air and put their thoughts in order. The rain is perfectly invigorating,» he said. pic.twitter.com/Gq2HfyTBLQ

