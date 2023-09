Έπεσε κατά 1/5 η τιμή της μετοχής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η απόφαση των Γκλέιζερς να αποσύρουν το πωλητήριο των μετοχών τους στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφερε μία τεράστια πτώση.

Το φημολογούμενο deal που αφορούσε την πώληση των μετοχών των Γκλέιζερς στον Σεΐχη, Γιασίμ Μπιμ Χαμάντ Αλ Τάνι δεν κατέληξε έτσι όπως θα ήθελαν οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» με αποτέλεσμα η τιμή να «πέσει».

Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται ότι είναι άνω του 20%, καθώς η τιμή της μετοχής την Παρασκευή ήταν στα 21.97 ευρώ (23.66 δολάρια) και την Τρίτη έπεσε στα 17.56 ευρώ (18.83 δολάρια).

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο του 2011. Η αξία του συλλόγου, πλέον, φτάνει τα 644 εκατομμύρια ευρώ περίπου (550 εκατομμύρια λίρες).

Manchester United’s share price is on track for its worst day after £550m was wiped off the value of the club at the lowest point of the shares today 💰📉 pic.twitter.com/yCEGFUATym

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 5, 2023