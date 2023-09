G20: Στην κορυφή της ατζέντας της G20 το χρέος των αναπτυσσομένων χωρών [γράφημα]

Η θηλιά του δημόσιου χρέους που στραγγαλίζει τις οικονομίες των αναπτυσσομένων χωρών θα βρίσκεται στη κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών της ομάδας G20, κατά τη διάρκεια της διήμερης Συνόδου Κορυφής, στο Νέο Δελχί, στις 9-10 Σεπτέμβρη.

Οι 20 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου αντιπροσωπεύουν σήμερα το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 75% του διεθνούς εμπορίου. Ταυτόχρονα 3,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε χώρες όπου οι πληρωμές τόκων χρέους είναι υψηλότερες από τις δαπάνες για την υγεία ή την εκπαίδευση, καθώς το παγκόσμιο δημόσιο χρέος έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 92 τρισ. δολαρίων το 2022, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι τυχαία η απάντηση του Ινδού πρωθυπουργού σε συνέντευξη στο Press Trust of India (PTI News): «Το βέβαιο είναι ότι η G20 είναι μια ομάδα με μεγάλη επιρροή. Ωστόσο, θέλω να απαντήσω στο μέρος της ερώτησής σας που μιλάει για το 85% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Η άποψη για τον κόσμο με επίκεντρο το ΑΕΠ αλλάζει τώρα στην άποψη με επίκεντρο τον άνθρωπο. Όπως μια νέα τάξη πραγμάτων διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι και μετά την πανδημία διαμορφώνεται μια νέα τάξη πραγμάτων. Οι παράμετροι της επιρροής και του αντίκτυπου αλλάζουν και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί.»

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η δυσπραγία του χρέους, ιδίως για τα έθνη του παγκόσμιου Νότου.

Υπό τη μονοετή προεδρία της Ινδίας, η G20 επικέντρωσε τις συζητήσεις σε περισσότερα δάνεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες από πολυμερείς οργανισμούς, στη μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής του διεθνούς χρέους, στους κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα, στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων καθώς και στην επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια.

«Η κρίση χρέους είναι ένα θέμα μεγάλης ανησυχίας για τον κόσμο, ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πολίτες από διάφορες χώρες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις στο θέμα αυτό. Υπάρχουν και κάποια αξιοσημείωτα αποτελέσματα», είπε ο Μόντι σε συνέντευξη του στο PTI News . «Οι χώρες που περνούν κρίση χρέους ή την έχουν περάσει έχουν αρχίσει να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην οικονομική πειθαρχία» συμπλήρωσε.

Here is my interview with @PTI_News in which I share my thoughts on a wide range of issues, notably India’s G20 Presidency, our efforts to give voice to the Global South, the emphasis on human centric development and more. https://t.co/gZhDJGz5sU

— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2023