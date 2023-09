Κακοκαιρία Daniel: «Στο κόκκινο» η κεντρική Ελλάδα – «Πνίγηκαν» Βόλος, Σκιάθος και Λάρισα

Με σφοδρές βροχοπτώσεις και τεράστιους όγκους νερού που μετατρέπουν τους δρόμους σε ποτάμια, «σαρώνει» τη χώρα η κακοκαιρία Daniel. Μαγνησία, Σκιάθος και Λάρισα είναι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο μέχρι στιγμής, με τα προβλήματα στις περιοχές εκεί να είναι σοβαρά.

Ήδη ένα άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο Βόλο, όταν καταπλακώθηκε από τοιχίο και ένας ακόμα αγνοείται.

Εικόνες αποκάλυψης στον Βόλο, με πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια και καταστήματα. Πολίτες απεγκλωβίστηκαν με βάρκες ενώ πλημμύρισε και το νοσοκομείο της πόλης, με αποτέλεσμα να αναβληθούν οι προγραμματισμένες για σήμερα χημειοθεραπείες.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τόσο στην πόλη του Βόλου, όσο και στα ορεινά του νομού λόγω επικινδυνότητας των φαινομένων.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε και στη Σκιάθο, η οποία επίσης πλήττεται έντονα από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel και ο δήμαρχος ζητά να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Περίπου 110 κάτοικοι και τουρίστες εγκλωβίστηκαν στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου, όπου η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το 1,5 μέτρο ενώ και στη Λάρισα πλημμύρισαν δρόμοι και εκκενώθηκαν κατασκηνώσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών ενώ το μεσημέρι της Τρίτης ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την εξέλιξη της κακοκαιρίας Daniel υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια με τη συμμετοχή επιχειρησιακών και υπηρεσιακών φορέων.

Όπως προέκυψε από τη σύσκεψη, στο κόκκινο παραμένουν Θεσσαλία, Μαγνησία, Πιερία, Σποράδες, Εύβοια και Φθιώτιδα ενώ θα σταλούν κι άλλα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπογραμμίστηκε η ανάγκη να τηρηθούν οι οδηγίες των μηνυμάτων του 112 όσο διαρκούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ακολουθούνται πιστά οι υποδείξεις των αρχών.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ σε Μεσσηνία και Λακωνία, ενώ αύριο σε ανατολική Πελοπόννησο, Αργολίδα και Δυτική Κρήτη.

Αναφορικά με την περαιτέρω εξέλιξη της κακοκαιρίας, επισημάνθηκε ότι ισχυρές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τέλος, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει αύριο το πρωί την Αττική χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ότι θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα με τα έως τώρα μετεωρολογικά δεδομένα η κακοκαιρία αύριο θα επηρεάσει κυρίως τα νότια προάστια και πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα από Πειραιά έως Σούνιο, στη Σαλαμίνα και την Αίγινα.

Το πρωί της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας στον Βόλο, στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Χρυσοχοΐδη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις τους, έπειτα από καταπλάκωσή του από τοιχίο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ο κτηνοτρόφος, αγνώστων προς το παρόν στοιχείων, καταπλακώθηκε από τοίχο που υποχώρησε από την πίεση, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων του νερού την ώρα που προσπαθούσε μέσα στη θύελλα να φτάσει σε χώρο που είχε το κοπάδι με τα πρόβατά του.

Ένας δεύτερος άνθρωπος αγνοείται στον Βόλο, ο οποίος φέρεται να παρασύρθηκε από ρέμα στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης.

Οδηγοί εγκλωβίστηκαν στον περιφερειακό της πόλης, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και χρειάστηκε να επιστρατευτούν ακόμα και βάρκες για τον απεγκλωβισμό πολιτών.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς ο χείμαρρος Κραυσιδώνας ξεχείλισε σε πολλές περιοχές και τα νερά μπήκαν σε σπίτια στη Χιλιαδού, το Οινόπνευμα, τους Αγίους Αναργύρους, την Νεάπολη και τα Παλαιά.

Το νοσοκομείο της πόλης γέμισε νερά στο δεύτερο υπόγειο, με αποτέλεσμα οι προγραμματισμένες χημειοθεραπείες, 18 στον αριθμό, να αναβληθούν για αύριο, καθώς τα φάρμακα που χρησιμοποιούνταν βρίσκονταν στο υπόγειο.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας λίγο μετά τις 10:30 το πρωί απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στην πόλη του Βόλου και στο ορεινό δίκτυο του νομού.

Το μεσημέρι της Τρίτης απαγορεύθηκε η κυκλοφορία και στο νησί της Σκιάθου, με μήνυμα από το 112. «Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ απαγορεύεται η κυκλοφορία στο νησί της Σκιάθου λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων» αναφέρει το μήνυμα από το 112.



Ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας έχει κάνει αίτημα να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο νησί πλημμύρισαν δρόμοι και λόγω της έντονης βροχόπτωσης και του μεγάλου όγκου νερού διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της Σκιάθου.

Το Flying Dolplhin της Aegean δεν απέπλευσε λόγω απαγορευτικού, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το πρωινό δρομολόγιο από Μαντούδι – Σποράδες του SAOSNISO ακυρώθηκε λόγω καιρού, ενώ για το μεσημεριανό θα υπάρξει νεότερο δελτίο μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

Περίπου 110 κάτοικοι και τουρίστες είναι εγκλωβισμένοι στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου λόγω της κακοκαιρίας Daniel.



Και εκεί, ο όγκος του νερού είναι τόσο μεγάλος, που ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε στη θάλασσα και άλλα, σταθμευμένα σε πάρκινγκ κινδύνευσαν.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023