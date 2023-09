Η φετινή λίστα του Forbes περιλαμβάνει 2.640 άτομα, ενώ για το μεγαλύτερο διάστημα του 2023, ο Γάλλος μεγιστάνας ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, προτού τον προσπεράσει ξανά ο Έλον Μασκ.

Η εικόνα άλλαξε στις 8 Ιουνίου 2023, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ξεπέρασε τον Αρνό και έγινε Νο. 1 στον κόσμο και πάλι, με περιουσία αξίας σχεδόν 238 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι σήμερα, ο Μασκ εξακολουθεί να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ο Μπερνάρ Αρνό έπεσε στο Νο. 2 στις αρχές Ιουνίου 2023, ενώ εννέα από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων των Τζεφ Μπέζος, Λάρι Έλισον και Μπιλ Γκέιτς.

