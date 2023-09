Στις 27 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο θα εκδικάσει μια πρωτοφανή μήνυση για το κλίμα, που ασκήθηκε από έξι νεαρούς Πορτογάλους, οι οποίοι τα βάζουν με 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Η υπόθεση είναι ξεκάθαρα βαρυσήμαντη, γιατί πολύ απλά είναι μοναδική. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν κληθεί τόσο πολλά έθνη από κοινού για να υπερασπιστούν τις ενέργειές τους.

Οι νεαροί Πορτογάλοι υποστηρίζουν ότι οι 32 αυτές χώρες έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, επειδή απέτυχαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον στόχο 1.5 βαθμό Κελσίου της Συμφωνίας του Παρισιού.

Να σημειωθεί ότι η Πορτογαλία είναι μια από τις χώρες που βίωσε ακραία κύματα ζέστης το φετινό καλοκαίρι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, που έχει φέρει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το βασικό επιχείρημα της ομάδας αυτής είναι ότι η υγεία των μελών της, ακόμα και η ίδια τους η ζωή τους απειλείται από την δική τους αδράνεια.

Η υπόθεση είναι μέρος ενός τσουνάμι νομικών δράσεων για το κλίμα, που στοχεύει στην άσκηση πιέσεων στις κυβερνήσεις, που αποφεύγουν τη μείωση των εκπομπών αερίων.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ολλανδίας στην υπόθεση Ουρτζέντα, ότι δηλαδή η ολλανδική κυβέρνηση έχει υποχρέωση να μειώσει επειγόντως και σημαντικά τις εκπομπές αερίων σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για ένα πλήθος νομικών ενεργειών.

Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή εκκρεμούν υποθέσεις σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο το Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου θα ακούσει επιχειρήματα σχετικά με τις κλιματικές υποχρεώσεις βάσει της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας.

Τον επόμενο χρόνο το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα ακολουθήσει το παράδειγμα όσον αφορά την γενική διεθνή νομοθεσία, εξηγεί στους Financial Times ο Φίλιπ Σαντς, συγγραφέας του βιβλίου «The Last Colony» και καθηγητής Νομικής στο University College του Λονδίνου, καθώς επίσης και επισκέπτης καθηγητής στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ.

Παρότι η υπόθεση Ουρτζέντα αποτελεί ένα σημαντικό προηγούμενο, οι αιτούντες πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν περισσότερα. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας έκρινε μόνο ότι η Ολλανδία ήταν υποχρεωμένη να φτάσει στο «απόλυτο ελάχιστο» του δίκαιου μεριδίου της, όσον αφορά τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών, που απαιτείται για να επιτευχθεί ο πλέον απαρχαιωμένος στόχος αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου.

Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: εάν οι χώρες δεν κάνουν περισσότερα από το ελάχιστο μερίδιο τους, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα ξεπεράσει σημαντικά τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι νέοι Πορτογάλοι προωθούν μια αρχή της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα γνωστή ως «αρχή της αποτελεσματικότητας». Αυτή απαιτεί από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματά με τρόπους που είναι «πρακτικοί και αποτελεσματικοί», όχι απλώς «θεωρητικοί και φανταστικοί».

