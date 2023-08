Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, ανακοίνωσε απόψε ότι ένας πύραυλος κρουζ καταρρίφθηκε στη χερσόνησο που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

«Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία κατέρριψαν έναν πύραυλο κρουζ» ανέφερε ο Αξιόνοφ στην ανάρτησή του στο Telegram, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Explosions are also reported in occupied #Crimea . pic.twitter.com/xcnwDnJGQ6

🇷🇺⚔️🇺🇦 – Air defense forces shot down a cruise missile in the eastern part of #Crimea – Aksenov.

Fragments of a downed rocket damaged a power line, the accident will be eliminated within an hour – adviser to the head of the Republic of Crimea – Kryuchkov. pic.twitter.com/7Cnb4D7hy3

