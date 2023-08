Ο Μπομπ Μπάρκερ (Bob Barker), ο θρυλικός παρουσιαστής της εκπομπής «The Price is Right» και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς, σε ηλικία 99 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι, ο Μπομπ Μπάρκερ, έφυγε από κοντά μας», επιβεβαίωσε στην εφημερίδα «The Post» ο επί σειρά ετών εκπρόσωπός του, Ρότζερ Νιλ.

Ο Μπάρκερ είχε βραβευτεί 19 φορές με το Daytime Emmy για το «The Price is Right» και έλαβε τέσσερα βραβεία Outstanding Game Show ως εκτελεστικός παραγωγός του αγαπημένου προγράμματος των ΗΠΑ.

Τιμήθηκε επίσης με το βραβείο Lifetime Achievement Award στα Daytime Emmy του 1995 και απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ το 1976, ενώ αργότερα εισήχθη στο Television Hall of Fame το 2004 και στο National Association of Broadcasters Hall of Fame το 2008.

Έτσι ήθελε να τον θυμούνται

Όμως, όταν ρωτήθηκε πώς θα ήθελε να τον θυμούνται αφού φύγει από τη ζωή, είχε πει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο αν με θυμόντουσαν ως έναν άνθρωπο που αγαπούσε όλα τα έμβια όντα και έκανε ό,τι μπορούσε για να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο για τα ζώα – και έκανε επίσης αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές».

Ο Μπάρκερ υπέγραφε κάθε επεισόδιο με την εξής φράση: «Αυτός είναι ο Μπομπ Μπαρκερ που σας υπενθυμίζει να βοηθήσετε στον έλεγχο του πληθυσμού των κατοικίδιων ζώων, να στειρώσετε τα κατοικίδιά σας», σηματοδοτώντας μία από τις πρώτες εκστρατείες υψηλού προφίλ για τον έλεγχο του υπερπληθυσμού των ζώων στην Αμερική.

Η στενή του φίλη Νάνσι Μπέρνετ, συνδιαχειρίστρια της περιουσίας του, η οποία επέβλεπε τη φροντίδα του για πολλά χρόνια, δήλωσε στην Post ότι είναι «τόσο περήφανη για το πρωτοποριακό έργο που κάναμε μαζί, για να αποκαλύψουμε τη σκληρότητα προς τα ζώα στη βιομηχανία του θεάματος και, μεταξύ άλλων, να εργαστούμε για τη βελτίωση της θέσης των κακοποιημένων και εκμεταλλευόμενων ζώων στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι αυτά τα 40 χρόνια, θα μας λείψει».

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμ Μπάρκερ γεννήθηκε στο Ντάριγκτον της Ουάσιγκτον στις 12 Δεκεμβρίου του 1923 και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών του χρόνων στο Rosebud Indian Reservation στο Mission της Νότιας Ντακότα. Ήταν μέλος της φυλής Σιού.