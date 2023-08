Είναι ίσως το τελευταίο που θα περίμενε κανείς να συμβεί στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, όπου το θεοκρατικό καθεστώς προβάλλει ως ο άτεγκτος θεματοφύλακας -μεταξύ άλλων- της ηθικής και των ισλαμικών αξιών.

Ένα «τσουνάμι» βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, ωστόσο, αποκαλύπτει μια βαθιά συστημική υποκρισία, σε μια χώρα όπου η ηγεσία της δεν δίστασε να πνίξει στο αίμα τις πρόσφατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με αφορμή τη χρήση του χιτζάμπ.

Το πρώτο «χτύπημα» στον φαρισαϊσμό της, στα τέλη Ιουλίου, προκάλεσε μέγα σάλο.

Έδειχνε τον Ρεζά Σεκατί, διευθυντή του υπουργείου Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης στη βόρεια επαρχία Γκιλάν, να κάνει σεξ με άλλον άντρα, σε μια χώρα όπου η ομοφυλοφιλία επισύρει ακόμη και την θανατική ποινή.

Ο Ιρανός αξιωματούχος απομακρύνθηκε από το πόστο του και διετάχθη έρευνα.

Παρά όμως το γεγονός ότι η ηγεσία της Τεχεράνης εμφανίστηκε να «πέφτει από τα σύννεφα», για πολλούς στο Γκιλάν το βίντεο δεν προκάλεσε καν έκπληξη.

Υπήρχαν ήδη αναφορές για «άσεμνη συμπεριφορά» του Σεκατί και οι φήμες οργίαζαν για τις προτιμήσεις του σε νεαρά αγόρια, ενόσω ο ίδιος εξαντλούσε από το κυβερνητικό πόστο του κάθε όριο βαναυσότητας κατά γυναικών που δεν υπάκουαν στο νόμο της Σαρία.

Είχε ιδρύσει ακόμη και «ομάδα εργασίας για το χιτζάμπ και τη σεμνότητα», σε συντονισμό με τη διαβόητη πολιτοφυλακή Μπασίτζ και τους σκληροπυρηνικούς Φρουρούς της Επανάστασης.

Δεν είναι όμως ο μόνος Ιρανός αξιωματούχος που βρέθηκε με «ροζ» σκάνδαλο στο «κάδρο».

Δημοσιοποιήθηκαν έκτοτε κι άλλα βίντεο, ανάλογου περιεχομένου, με έτερους «ευσεβείς».

Μεταξύ αυτών είναι ένας κληρικός μεσαίας βαθμίδας, επικεφαλής του τοπικού γραφείου ηθικής στο Γκιλάν, που απαθανατίζεται να κάνει σεξ με τον μπατζανάκη του, επίσης σιίτη κληρικό.

Η τελευταία προσθήκη στις «ροζ» αποκαλύψεις αγγίζει ακροθιγώς τον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Έχει πρωταγωνιστή έναν έμπιστό του στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB.

Φορέα, που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Αγιατολάχ.

Here is the thing «Persian at heart» Adam, you are out of touch with what is going on in Iran, and «Iran observer» won’t tell you this, but there is currently a scandal going on in Iran because every week a new sex tape of your dear Islamic rulers is coming out. https://t.co/nGUHaz9MUL pic.twitter.com/YIZVsC6qeT

— Pluto (@PlukageReborn) August 20, 2023