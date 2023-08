Τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων εντοπίστηκαν στο αποχετευτικό δίκτυο της Μόσχας αφού λόγω ισχυρής βροχόπτωσης παγιδεύτηκαν στη διάρκεια υπόγειας ξενάγησης, μετέδωσε τη Δευτέρα (21/8) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έκανε λόγο για μια «τρομερή τραγωδία», χωρίς να αναφέρει αριθμό θυμάτων. Σημείωσε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται και οι ερευνητές διευκρινίζουν λεπτομέρειες για το τι συνέβη.

@CarolineCoramUK

Tour group are washed away to their death in Moscow sewer: Eight feared dead after torrential rain … https://t.co/smsnKwVPUd via https://t.co/oNdPZ6pdVe

— Liz (@extrabumptious) August 21, 2023