Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ αναχαίτισε χθες Κυριακή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος το οποίο πετούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Το UAV δεν εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο και από τη στιγμή που απογειώθηκε βρισκόταν υπό παρακολούθηση από συστήματα της πολεμικής αεροπορίας, εξήγησε ο ισραηλινός στρατός μέσω X.

Το τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναχαιτίστηκε από το σύστημα Σιδηρούς Θόλος. «Δεν ήγειρε απειλή για τους κατοίκους του νότιου Ισραήλ και δεν κηρύχθηκαν συναγερμοί βάσει του πρωτοκόλλου», πρόσθεσε.

