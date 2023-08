Περισσότεροι από 60 άνθρωποι εικάζεται ότι έχασαν τη ζωή τους λόγω ανατροπής πλεούμενου με μετανάστες που είχε αναχωρήσει στις αρχές Ιουλίου από τη Σενεγάλη και εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο αριθμός των θυμάτων υπολογίζεται σε 63, ενώ 38 είναι οι επιζήσαντες, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά ηλικίας 12-16 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Σάφα Μεσλί. Εκτός από τους 38 επιζήσαντες, συνεργεία έρευνας και διάσωσης εντόπισαν επτά πτώματα, ανέφερε η εκπρόσωπος του ΔΟΜ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες διασωθέντων, το πλεούμενο είχε αναχωρήσει στις 10 Ιουλίου από την τοποθεσία Φας Μποΐ στη δυτική Σενεγάλη, «με 101 επιβάτες».

Several migrants have been found dead and 38 rescued from boat off Cape Verde, authorities say, with fears dozens more may have died pic.twitter.com/s2NO3wXfD5

