Το νησί Μάουι της Χαβάης συνεχίζει να φλέγεται, λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς που μετέτρεψε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη σε ένα απανθρακωμένο ερείπιο. Έχουν ήδη αναφερθεί 55 νεκροί, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Αυτό που είδαμε σήμερα ήταν καταστροφικό», δήλωσε ο κυβερνήτης, Τζος Γκριν, μετά την περιήγησή του στη Λαχάινα, μια ιστορική πόλη-θέρετρο περίπου 12.000 κατοίκων, η οποία χρησίμευσε ως πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης στις αρχές του 19ου αιώνα.

Αν και τα αίτια της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αρκετές αναφορές αυτοπτών μαρτύρων δείχνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι που προκλήθηκαν από τον τυφώνα «Ντόρα» ενίσχυσαν τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε ολόκληρη την πόλη.

Τώρα τα βίντεο που προκύπτουν από την καταστροφική νύχτα αποτυπώνουν την αγωνία των κατοίκων, που αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα για να επιβιώσουν από τις πυρκαγιές οι οποίες μαίνονται.

I don’t think any of us fully realized the absolute tragedy that unfolded in Lahaina, Maui. Some people were even forced to jump into the ocean to escape the flames. I can only imagine how terrifying that must have been. To donate, visit https://t.co/4vepc5u2xm pic.twitter.com/tTmxPMvXAI

— Nahel Belgherze (@WxNB_) August 11, 2023