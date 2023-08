Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Χαβάη και σχεδόν έσβησαν από τον χάρτη την πόλη Λαχάινα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 53 ανθρώπους, άφησαν επίσης πίσω τους «χιλιάδες» άστεγους, έκανε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης [σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας] ο κυβερνήτης του αρχιπελάγους αυτού των ΗΠΑ.

«Θα χρειαστεί να στεγάσουμε χιλιάδες ανθρώπους», εξήγησε ο Τζος Γκριν, υπογραμμίζοντας πως σε αυτό το αρχικό στάδιο οι αρχές επιδιώκουν να κλείσουν κάπου «2.000 δωμάτια» για να καλύψουν τις ανάγκες, επικοινωνώντας με ξενοδοχεία στα νησιά. Κάλεσε εξάλλου όσους πολίτες έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν πυροπαθείς να δείξουν γενναιοδωρία.

«Καθώς οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, 17 επιπλέον θάνατοι επιβεβαιώθηκαν σήμερα εν μέσω της ενεργής πυρκαγιάς στη Λαχάινα. Αυτό αυξάνει τον απολογισμό των θυμάτων στους 53 νεκρούς», τόνισαν οι αρχές της κομητείας Μάουι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης δήλωνε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι αναμένει πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει «πολύ» πιο βαρύς, πως ίσως ξεπεράσει τους 60 νεκρούς.

Hawaii’s governor says 53 people have been killed in Maui wildfires, and death toll will likely rise.#Hawaii #MauiWildfires #MauiFires pic.twitter.com/2jnwjaJ1MC

— 2two k (@AbacusIavo) August 11, 2023