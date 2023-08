Παραβιάστηκε πράγματι από τρίτους ο λογαριασμός της Lil Tay στο Instagram ή ο υποτιθέμενες θάνατός της ήταν ένα κακόγουστο διαφημιστικό κόλπο;

Η 14χρονη ράπερ και influencer, με βάση μια ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί στο επίσημο προφίλ της, ήταν νεκρή. Nεκρός ήταν επίσης και ο 21χρονος αδερφός της, Jason.

Χρήστες των social media ισχυρίζονταν ότι τα δύο αδέρφια σκοτώθηκαν σε τροχαίο. Μάλιστα, ο Jesse Ryan, δήλωνε ότι ήταν μάρτυρας στο δυστύχημα.

«Ως κάποιος που βρισκόταν στη σκηνή μπορώ να επιβεβαιώσω ότι και οι δύο ήταν μαζί όταν πέθαναν. Λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Ο αδελφός οδηγούσε. Οι τοπικοί αξιωματούχοι εικάζουν ότι η αιτία είναι το ότι ο οδηγός κοιτούσε το κινητό του. Οι υπόλοιποι επιβάτες του οχήματος ήταν εντάξει με ελαφρά τραύματα», ανέφερε.

Η θλιβερή… είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, αλλά περιβάλλονταν από μυστήριο καθώς οι αστυνομικοί τόσο στο Βανκούβερ, τον τόπο γέννησής της, όσο και στο Λος Αντζελες, όπου ζούσε με τη μητέρα της, τόνιζαν στη DailyMail ότι δεν έχουν κανένα αρχείο για το θάνατο της ίδιας ή του αδερφού της.

Λίγες ώρες μετά, η «νεκρή» Lil Tay εμφανίστηκε για να δηλώσει ότι… είναι ζωντανή και πως όλα ήταν μια φάρσα.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο αδελφός μου και εγώ είμαστε ασφαλείς και ζωντανοί, αλλά είμαι εντελώς συντετριμμένη και παλεύω να βρω ακόμη και τις σωστές λέξεις για να το πω», ανέφερε σε δήλωσή της στο TMZ.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο λογαριασμός της στο Instagram παραβιάστηκε από τρίτους και «άρχισε να διαδίδει τρομερή παραπληροφόρηση και φήμες σχετικά με εμένα, σε σημείο που ακόμη και τ’ όνομά μου ήταν λάθος».

«Ονομάζομαι Tay Tian και όχι Claire Hope», εξήγησε η ίδια, ευχαριστώντας την εταιρεία Meta, ιδιοκτήτρια του Instagram και του Facebook, για το γεγονός ότι «επανέφερε» τον λογαριασμό της και η ανάρτηση με την ανακοίνωση του «θανάτου» της διαγράφηκε από το προφίλ της.

Αφού η έφηβη influencer ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πεθάνει, τα social media «πλημμύρισαν» από εικασίες των θαυμαστών της για το τι πραγματικά συνέβη.

Κάποιοι αναρωτήθηκαν γιατί χρειάστηκαν περισσότερες από 24 ώρες για να επιβεβαιώσει η Lil Tay ότι είναι ζωντανή και καλά και κάποιοι άλλοι εξέφρασαν την γνώμη ότι ο «θάνατός» της ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο για να βρεθεί το όνομά της ξανά στην επικαιρότητα.

«Είναι η Lil Tay και ο αδελφός της νεκροί ή ζωντανοί; Επειδή ο τρόπος που διατυπώθηκε αυτή η δήλωση και στη συνέχεια ο τρόπος που χρειάστηκαν 24 ολόκληρες ώρες για να την καταγγείλει εξακολουθεί να είναι πολύ περίεργος», ήταν το σχόλιο ενός χρήστη.

Ένας άλλος ανέφερε: «Ας πούμε υποθετικά ότι το Instagram της Lil Tay είχε χακαριστεί… ποιο θα ήταν το κίνητρο για να πει ότι ο αδελφός είναι επίσης νεκρός; Όλο αυτό το πράγμα μπερδεύει» ενώ ένας τρίτος αναρωτήθηκε: «Η κατάσταση με την Lil Tay είναι εντελώς μπερδεμένη. Λέει πόσο κακοποιητικό είναι το περιβάλλον της εδώ και χρόνια και τώρα είναι νεκρή;».

