Πρόσκληση για λεηλασία καταστήματος με αθλητικά είδη σήμερα το μεσημέρι στην Οξφορντ Στριτ, το μεγάλο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, που έγινε viral μέσω του Snapchat και του TikTok, οδήγησε στην συγκέντρωση εκατοντάδων ανθρώπων μπροστά από το JD Sports που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα «rob JD Sports».

Το μήνυμα καλούσε τους ανθρώπους να φορούν μπαλακλάβα και γάντια. «Μην έρθετε αν δεν μπορείτε να τρέξετε», έγραφε.

Ακολούθησε η επέμβαση της αστυνομίας, η οποία, ειδοποιημένη για τα σχέδια λεηλασίας, είχε αναπτυχθεί στην περιοχή και συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και νεαρών. Πολλά καταστήματα κλείδωσαν τις πόρτες τους με τους πελάτες στο εσωτερικό τους. Εννέα άτομα συνελήφθησαν.

UK: Tense situation and clashes were reported on Oxford Street in London following calls to loot shops which were widely reported on Tiktok.

Home Secretary Suella Braverman has called for those responsible for disorder to be «hunted down» and jailed. pic.twitter.com/ScoJQ0EJly

