Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας επιβεβαίωσε ότι μίλησε με το αφεντικό της Tesla και της πλατφόρμα X (πρώην Twitter) Έλον Μασκ, σχετικά με τη διοργάνωση μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης με «ρωμαϊκό θέμα», αφού ο επιχειρηματίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η σχεδιαζόμενη «μάχη» του με τον ιδιοκτήτη του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεγκ, θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο Κολοσσαίο.

Ο Ιταλός υπουργός ωστόσο περιέπλεξε αντί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αφού είπε ότι η εκδήλωση δεν πρόκειται να γίνει στη Ρώμη και δεν διευκρίνισε τι μορφή θα έχει ή το πότε θα διοργανωθεί.

Ο Μασκ και ο Ζούκερμπεγκ «προκαλούν» ο ένας τον άλλον σε έναν αγώνα πολεμικών τεχνών μέσα σε κλουβί, από τον περασμένο Ιούνιο.

Κάποια στιγμή, ο Μασκ είπε ότι θα μπορούσαν να παλέψουν στο Κολοσσαίο και την Παρασκευή ανέφερε ότι ο αγώνας τους θα έχει «ρωμαϊκό» θέμα.

«Όλα στο σκηνικό θα θυμίζουν αρχαία Ρώμη, τίποτα σύγχρονο δεν θα υπάρχει. Μίλησα στην πρωθυπουργό της Ιταλίας και τον υπουργό Πολιτισμού. Συμφώνησαν για μια επική τοποθεσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μασκ.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023