Αντιμέτωπη με νέες πλημμύρες και εκκενώσεις βρίσκεται σήμερα η Νορβηγία, καθώς ποταμοί υπερχείλισαν, με τη στάθμη τους να υπερβαίνει το υψηλότερο σημείο εδώ και δεκαετίες, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης στις αρχές της εβδομάδας.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη νότια Νορβηγία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς κατοικούσαν στο Χένεφος, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Όσλο.

Ισχυροί άνεμοι, καταρρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις έπληξαν τη χώρα στις αρχές της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές και να παραλύσουν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Χθες, Τετάρτη, ένα φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού κατέρρευσε σε έναν ποταμό ενώ τη Δευτέρα ένα τρένο εκτροχιάστηκε στη γειτονική Σουηδία, όταν τα νερά της πλημμύρας παρέσυραν ένα ανάχωμα.

A mobile home in Norway was washed away in severe flooding as Storm Hans battered parts of Scandinavia and the Baltics for several days. pic.twitter.com/hwc6btz6u7



Πολλοί δρόμοι παρέμειναν κλειστοί και τα δρομολόγια των τρένων ακυρώθηκαν σε μεγάλο μέρος της νότιας Νορβηγίας σήμερα. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι, μολονότι η βροχή σταμάτησε, δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες πλημμύρες, επειδή τα νερά κυλούν προς τις παράκτιες περιοχές, σε χαμηλότερο υψόμετρο. «Οι πλημμύρες πιθανότατα θα αποτελέσουν πρόβλημα για δυο-τρεις ημέρες ακόμη», είπε η Ίνγκβιλντ Βίλα, μετεωρολόγος στο Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (NMI).

Σε αντίθεση με τις περισσότερες κακοκαιρίες που πλήττουν τη Νορβηγία, προερχόμενες από τα δυτικά, αυτή έφτασε από τα ανατολικά, όταν δύο χαμηλά βαρομετρικά συνδυάστηκαν μεταξύ τους και η έντασή τους ενισχύθηκε καθώς πλησίαζαν στη Σκανδιναβία, εξήγησε το NMI. Σύμφωνα με το ινστιτούτο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις έχουν αυξηθεί κατά περίπου 18% τον τελευταίο αιώνα και η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται τα τελευταία 30-40 χρόνια.

Torrential rains in Norway have closed major roads, destroyed a hydroelectric dam, and flooded the town of Nesbyen as seen here. As a result of heavy rains, both Norway and Sweden issued a red weather alert. Take a look:pic.twitter.com/5W7w2bITzW

