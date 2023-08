Οι Ουκρανοί προχώρησαν σε μία μεγάλη αλλαγή στο μνημείο της «Μητέρας Πατρίδας» που βρίσκεται στο κέντρο του Κιέβου. Αντικατέστησαν το έμβλημα της Σοβιετικής Ένωσης με το οικόσημο της Ουκρανίας, την τρίαινα. Οι εργασίες ξεκίνησαν το Σάββατο και αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα, Κυριακή (06.08).

Ακόμη, ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Τκατσένκο είχε αναφέρει ότι οι πολίτες ψήφισαν για την αφαίρεση του θυρεού της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος ήταν τοποθετημένος στην ασπίδα του εμβληματικού αγάλματος. Βάσει των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης, το 85% των ψηφισάντων, ήταν υπέρ της αντικαστάστασης του σοβιετικού εθνόσημου με το Ουκρανικό

Το άγαλμα «Μητέρα Πατρίδα» άρχισε να κατασκευάζεται το 1959. Κύριος γλύπτης ήταν ο σερβικής καταγωγής Γιεβγκένι Βουτσέτιτς. Η κατασκευή του είναι από προεντεταμένο σκυρόδεμα και την μελέτη επιμελήθηκε ο σοβιετικός μηχανικός Νικολάι Νικίτιν.

Ακόμη, το άγαλμα είναι στον λόφο Μαμάγιεφ στο Βόλγογκραντ και είναι μνημείο για την Μάχη του Στάλινγκραντ. Όταν εγκαινιάστηκε το μνημείο το 1967 ήταν το ψηλότερο γλυπτό στον κόσμο έχοντας ύψος 85 μέτρα από την άκρη του σπαθιού μέχρι την κορυφή του βάθρου του.

‼️ The Ukrainian coat of arms was installed on the «Motherland-Motherland» monument in Kyiv pic.twitter.com/m956x0WBFS

Το ύψος του σώματος είναι 52 μέτρα και του ξίφους 33 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κατασκευής είναι 7900 τόνοι (5500 τόνοι σκυρόδεμα και 2400 χάλυβας). Το ξίφος ζυγίζει 14 τόνους. Από τη βάση του λόφου μέχρι το μνημείο υπάρχουν 200 σκαλιά συμβολίζοντας τις 200 ημέρες της Μάχης του Στάλινγκραντ. Εμφανίζεται στην σημαία και τον θυρεό της περιφέρειας Βολγκογκράντ.

Το μοντέλο για την Μητέρα Πατρίδα ήταν η ντόπια Βαλεντίνα Ιζότοβα, η οποία είναι ακόμα αναγνωρίσιμη για την ομοιότητά της με το άγαλμα. Την προσέλαβε ο Λεβ Μάιστρενκο, καλλιτέχνης που εργαζόταν στο σύμπλεγμα του μνημείου στις αρχές του 60.

The Ukrainian tryzub (trident) is raised to replace the Soviet emblem on the shield of the historic Motherland monument in Kyiv on Aug. 5.

📽️: Radio Free Europe/Radio Liberty pic.twitter.com/EsKd4fOsM1

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 5, 2023