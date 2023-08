Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατολίσθηση στην περιοχή Ράτσα της δυτικής Γεωργίας, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο πτώματα εντοπίστηκαν μετά την κατολίσθηση που συνέβη χθες, Πέμπτη, ύστερα από σφοδρές βροχοπτώσεις σε αυτή την περιοχή, όπου υπάρχουν πολλά θέρετρα, και τέσσερα ακόμα σήμερα, όπως ανακοίνωσε το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών με δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις.

«Στην περιοχή της καταστροφής, στον δήμο Όνι, οι διασώστες συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα. Έως τώρα, έξι πτώματα έχουν ανασυρθεί κατά τις επιχειρήσεις έρευνας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση στο Facebook.

Σε μια προηγούμενη ανάρτηση υπογράμμισε πως ότι οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι 140 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί.

Δύο ελικόπτερα και σκυλιά διάσωσης συμμετείχαν στις προσπάθειες έρευνας.

Η κατολίσθηση έλαβε χώρα στο Σόβι, μια μικρή περιοχή τουρισμού στα ορεινά βορειοδυτικά της Γεωργίας.

Φωτογραφίες έδειξαν τους διασώστες να ψάχνουν μέσα από τα συντρίμμια που ήταν εν μέρει θαμμένα από το μετακινούμενο έδαφος.

«Επιζήσαμε σαν από θαύμα», δήλωσε σε γεωργιανά μέσα ενημέρωσης η Μαριάμ Μπεριανίντζε, 26 ετών, λέγοντας ότι πέρασε «2 ώρες μισοθαμμένη» στη λάσπη.

«Τρεις άνθρωποι παρασύρθηκαν μπροστά στα μάτια μας και ελπίζω ότι θα βρεθούν ζωντανοί», πρόσθεσε η ίδια.

«Για δεύτερη συνεχή ημέρα, συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή περίπου 400 πυροσβεστών, διασωστών» και μελών διαφόρων μονάδων της αστυνομίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. «Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών απομακρύνουν τους πολίτες από την περιοχή της καταστροφής», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Situation in #Racha, #Georgia– the bridges on the highway had been swept away by the landslide. One hotel and several cottages collapsed. Six people died. Rescuers are searching for 31 people. Two Mi-8 helicopters, 400 rescuers and volunteers are taking part in SAR operations pic.twitter.com/fcDKEGYP3t

— Mtavari TV (@MtavariChannel) August 4, 2023