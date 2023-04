Μια τεράστια κατολίσθηση στο βορειοδυτικό Πακιστάν σκότωσε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους οκτώ και έθαψε πολλά οχήματα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε νωρίς την Τρίτη (18/4) κοντά στο Torkham, ένα βασικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην επαρχία Khyber Pakhtunkhwa.

«Οι υπάλληλοι διάσωσης ενημερώθηκαν για την κατολίσθηση πριν τα ξημερώματα κοντά στα σύνορα με το Torkham μετά από έντονη βροχή και καταιγίδα, που έθαψε πολλά φορτηγά και κοντέινερ», είπε στο Al Jazeera ο Μπιλάλ Φαϊζί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Rescue 1122 στην επαρχία.

«Μέχρι στιγμής έχουμε εντοπίσει δύο νεκρούς, ενώ υπάρχουν οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

A massive landslide in Torkham claims 2 lives as dozens of cargo trucks remain buried under the debris. Rescue ops continue. Local administration has called heavy machinery from Peshawar, Mardan and Nowshehra. #Pakistan #Afghanistan #Breaking pic.twitter.com/ls3HhhBbM5

— Suhaib Zuberi (@SuhaibZuberi) April 18, 2023