Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες στο Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, σε βίαια επεισόδια που εκτιμάται πως ξέσπασαν ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες χρυσωρύχων, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, είσοδος ορυχείου).

Τα πτώματα ανθρώπων που επιδίδονταν σε παράνομη εξόρυξη χρυσού βρέθηκαν κοντά σε στοές εγκαταλελειμμένου ορυχείου σε παραγκούπολη δυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

This is what South Africans in Johannesburg, Riverlea have to endure. Illegal Foreigners Miners in a war. No Police, no Army. This Government is USELESS. Cyril is the worst President SA has ever had. pic.twitter.com/7h2Mac9fn7

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν ότι δυο αντίπαλες ομάδες παράνομων μεταλλωρύχων αντάλλαξαν πυρά» στην περιοχή, ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας, που διενεργεί έρευνα και ζήτησε από κατοίκους να την ενημερώσουν αν έχουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Στη Νότια Αφρική, όπου η ανεργία είναι ενδημική – ξεπερνά το 32% –, δραστηριοποιούνται χιλιάδες παράνομοι μεταλλωρύχοι, οι λεγόμενοι «ζάμα ζάμα» (αυτοί που «προσπαθούν και προσπαθούν» κι άλλο, στη γλώσσα των Ζουλού).

Η περιφέρεια του Γιοχάνεσμπουργκ είναι γεμάτη τεχνητούς λόφους, φρεάτια και βαθιές σήραγγες διανοιγμένες από γενιές μεταλλωρύχων, η άφιξη των οποίων σε αναζήτηση χρυσού τα χρόνια του 1880 οδήγησαν στη γέννηση της πόλης.

@SANDF_ZA this is regular occurrence as per Residents of Riverlea Johannesburg. What can be done about this. The residents reportedly say that it is an ongoing battle between illegal miners. Zama Zamas. Can the authorities plz intervene? pic.twitter.com/DANakb1zc8

— Alvin Montgomery (@montyalvin) July 26, 2023