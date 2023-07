Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιρινού καρναβαλικού φεστιβάλ στο λιμάνι του Ρότερνταμ στν Ολλανδία, σύμφωνα με τις αρχές, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ κατά του πλήθους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί ειδαν κάποιον να πυροβολεί και αντέδρασαν άμεσα, πυροβολώντας εναντίον του.

Ο δράστης αλλά και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς υπέστησαν τραυματισμούς, με την κατάσταση της υγείας τους να μην έχει γίνει γνωστή έως τώρα.

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα και ανέβασαν χρήστες του Twitter δείχνουν το τρομαγμένο πλήθος να τρέχει πανικόβλητο την ώρα των πυροβολισμών.

(Netherlands) – At Least Three People Injured At Carnival Shooting In Dutch Port City Of Rotterdam #shuttletvnews pic.twitter.com/PYe6wW8CfG

Three people were injured in a #shooting Saturday night during a summer #carnival in the #Dutch port city of #Rotterdam, police said in a statement.

Officers also fired several shots. Police have not yet reported any arrests.#Coolsingel #Holland #Netherlands pic.twitter.com/zCTsxZeJou

