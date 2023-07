Ο πρίγκιπας Χάρι πήρε το «πράσινο φως» για μια ακόμη νομική μάχη, αυτή τη φορά εναντίον της βρετανικής ταμπλόιντ «The Sun».

Ο Χάρι ξεκίνησε για πρώτη φορά τη νομική του διεκδίκηση κατά του εκδότη της εφημερίδας ταμπλόιντ, Ρούπερτ Μέρντοχ, τον Σεπτέμβριο του 2019 για την παράνομη, όπως υποστηρίζει, συλλογή πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως οι δημοσιογράφοι και ιδιωτικοί ερευνητές που εργάζονταν για την εφημερίδα The Sun χρησιμοποίησαν παράνομες μεθόδους για να αποκτήσουν πληροφορίες για εκείνον.

Τον Απρίλιο, οι δικηγόροι του εκδότη προσήλθαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για να υποστηρίξουν ότι η καταγγελία του πρίγκιπα έχει παραγραφεί, καθώς πολλά από τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται έλαβαν χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Την Πέμπτη ο δικαστής Τίμοθι Φάνκορτ έκρινε ότι μέρος της αγωγής μπορεί να προχωρήσει σε δίκη. Αλλά οι κατηγορίες που αφορούν την υποκλοπή τηλεφωνικών μηνυμάτων δεν θα προχωρήσουν.

Τον Μάρτιο του 2023, ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε για πρώτη φορά μια υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ βασιλικών βοηθών και ανώτερων στελεχών της NGN. Τα έγγραφα αυτά κατατέθηκαν στο δικαστήριο και υποστηρίζουν πως ο πρίγκιπας Χάρι άργησε να προχωρήσει στη δίωξη λόγω της «μυστικής συμφωνίας» του ομίλου NGN και του αδελφού του Χάρι, Ουίλιαμ.

