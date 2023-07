Δέκα αξιωματικοί του στρατού του Νίγηρα εμφανίστηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες στην κρατική τηλεόραση (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) και ανακοίνωσαν πως ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ, έκλεισαν τα σύνορα της χώρας της δυτικής Αφρικής κι επέβαλαν απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας.

«Τέλος στο καθεστώς»

Διαβάζοντας τη γραπτή ανακοίνωση κάποιου «Εθνικού Συμβουλίου για τη Σωτηρία της Πατρίδας» (ΕΣΣΠ), ο συνταγματάρχης Αμαντού Αμπνταραμάν, πλαισιωμένος από άλλους εννέα στρατιωτικούς, ανέφερε: «Εμείς, οι δυνάμεις άμυνας και ασφαλείας, που ενωνόμαστε στο ΕΣΣΠ, αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στο καθεστώς» του προέδρου Μπαζούμ.

Πρόσθεσε πως «τα σύνορα της χώρας είναι κλειστά και κηρύσσεται απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας».

Ο Νίγηρας είναι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες συμμάχους της Δύσης στο Σαχέλ, όπου μαίνεται η δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων. Δυο γειτονικές χώρες, το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο, που κυβερνούν πραξικοπηματίες στρατιωτικοί, στράφηκαν σε άλλους εταίρους, ιδίως στη Ρωσία.

Καταδικάζει ο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε το στρατιωτικό πραξικόπημα στον Νίγηρα, χώρα-κλειδί στην περιοχή του Σαχέλ.

Ο κ. Γκουτέρες «καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο κάθε απόπειρα κατάληψης της εξουσίας διά της βίας, κάθε επίθεση εναντίον της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της ειρήνης και της σταθερότητας» στον Νίγηρα, αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να εγγυηθούν την προστασία της συνταγματικής τάξης», προστίθεται.

Ο κ. Γκουτέρες μπόρεσε να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της χώρας Μοαμέντ Μπαζούμ και του εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή του», ανέφεραν αργότερα οι υπηρεσίες του μέσω του λογαριασμού του στο X (το πρώην Twitter).

Υποστήριξη Μπλίνκεν στον πρόεδρο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Αντονι Μπλίνκεν «εξέφρασε την αταλάντευτη υποστήριξη των ΗΠΑ» στον πρόεδρο του Νίγηρα Μοαμέντ Μπαζούμ, ο οποίος κρατείτο από την προεδρική φρουρά στη Νιαμέ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο κ. Μπλίνκεν επίσης «υπογράμμισε ότι η ισχυρή εταιρική σχέση ως προς την οικονομία και την ασφάλεια ανάμεσα στις ΗΠΑ και στον Νίγηρα εξαρτάται από τη συνέχιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο των υπηρεσιών του.

Ο κ. Μπλίνκεν έγινε στα μέσα Μαρτίου ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που επισκέφθηκε τη Νιαμέ, την πρωτεύουσα της χώρας της δυτικής Αφρικής, και εξέφρασε την υποστήριξη της Ουάσιγκτον στον πρόεδρο.

«Βαθιά ανησυχία» από τον Λευκό Οίκο

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του για την κατάσταση και απαίτησε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Μπαζούμ.

«Καταδικάζουμε σθεναρά οποιαδήποτε προσπάθεια σύλληψης ή παρεμπόδισης της λειτουργίας της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του Νίγηρα της οποίας ηγείται ο πρόεδρος Μπαζούμ», τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν.

Στην Ουάσιγκτον, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Βεντάντ Πατέλ απέφυγε νωρίτερα να χρησιμοποιήσει τον όρο «πραξικόπημα» για τις εξελίξεις στον Νίγηρα, κάνοντας λόγο για «ρευστή» κατάσταση.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν αεροπορική βάση στον βόρειο Νίγηρα, απ’ όπου απογειώνονται κυρίως UAVs που συλλέγουν πληροφορίες ή/και επιτίθενται σε τζιχαντιστές.