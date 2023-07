Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δεκαεννέα αγνοούνται μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου στα ανοικτά της Κελέβης, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

Στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε περί τα μεσάνυχτα, επέβαιναν περίπου σαράντα επιβάτες, τόνισε η υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως τα αίτια της τραγωδίας είναι ακόμη άγνωστα.

Έξι επιβάτες οι οποίοι σώθηκαν ήδη διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε κοντινό νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

15 dead, 19 missing after ferry sinks

At least 15 people were killed and 19 more were missing on Monday after a ferry sank off the coast of Indonesia’s Sulawesi island, search and rescue officials said.

The boat sank with 40 people onboard just after midnight local time (1700… pic.twitter.com/rler8PhoKH

— TV47 (@tv47news) July 24, 2023