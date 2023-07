Αν ο καύσωνας γονατίζει τον ενήλικο πληθυσμό, στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα κόβει κυριολεκτικά την ανάσα.

«Ο καύσωνας είναι ο νέος κοροναϊός για τους ηλικιωμένους της Ευρώπης», γράφουν οι New York Times και όχι άδικα, αφού αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο πέρυσι, οπότε οι συνθήκες του καλοκαιριού ήταν σαφώς καλύτερες, πέθαναν 61.672 Ευρωπαίοι σε 35 χώρες, τρομάζει η σκέψη για τον τελικό απολογισμού του φετινού, θερμότερου, καλοκαιριού.

Η 75χρονη Ντονάτα Γκρίλο, επιζήσασα του καρκίνου με βηματοδότη και σοβαρά προβλήματα όρασης, είναι η πρωταγωνίστρια του σχετικού άρθρου της αμερικανικής εφημερίδας, που αναφέρεται με θλίψη στο υγρό σφουγγάρι με το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αφόρητη ζέστη στη γενέτειρα της τη Ρώμη.

Χωρίς κλιματισμό ή ανεμιστήρες, ούτε καν ένα ψυγείο που να λειτουργεί κανονικά, στο διαμέρισμα των δύο δωματίων στο οποίο ζει η ηλικιωμένη Ιταλίδα, λέει πως αυτές τις μέρες που η θερμοκρασία στην ιταλική πρωτεύουσα έχει φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου, νιώθει σαν τα μακαρόνια στο καυτό νερό.

«Μην πας πουθενά, είναι πολύ ζεστά και επικίνδυνα για σένα», ήταν η συμβουλή που της έδωσε η 28χρονη Καρλότα Αντονέλι που συνεργάζεται με τη ρωμαιοκαθολική φιλανθρωπική οργάνωση Caritas και προσέχει μεταξύ πολλών άλλων ανθρώπων και την 75χρονη γυναίκα να έχει φαγητό στο σπίτι, να παίρνει τα φάρμακα της και να πηγαίνει στα απαιτούμενα ιατρικά ραντεβού της.

Οι διαδοχικοί καύσωνες που πλήττουν όχι μόνο την Ιταλία, αλλά ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, οδήγησαν τους πολίτες των χωρών της να αναζητήσουν τη δροσιά στις παραλίες ή στα γραφεία με κλιματισμό, όσοι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Scorching temperatures in Europe have threatened the health of the elderly and pushed them inside, while governments are trying to take extraordinary steps to protect them. https://t.co/ZwndJK8t6i

— New York Times World (@nytimesworld) July 20, 2023