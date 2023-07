Ένα εντυπωσιακό timelapse από τις φωτιές που μαίνονται στη χώρα από τη Δευτέρα έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιοποίηση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT).

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, φαίνονται οι φωτιές που ξέσπασαν τη Δευτέρα 17 Ιουνίου σε Σαρωνίδα, Λουτράκι και Δερβενοχώρια. Αρχικά, διακρίνεται ο καπνός από την φωτιά στη Σαρωνίδα, ο οποίος έφτασε μέχρι τα Κύθηρα, και στη συνέχεια, οι δύο φωτιές σε Λουτράκι και Δερβενοχώρια.

Extreme temperatures are being felt around the world right now 🌡️ and the risk of wildfires increases in such dry conditions.

We can monitor #wildfire activity from space, as #MTGI1 captured over #Greece and #Türkiye over 24 hours (09:10 on 17 June – 09:00 UTC on 18 June) 🛰️🔥 pic.twitter.com/VK4hYiY1JQ

